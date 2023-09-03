أم علي بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير أم علي بالشوفان والمكسرات دون سكر، فهي حلى صحية ومناسبة للدايت. تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا موقع «شهية».

المكونات

6 ملاعق كبيرة حبوب شوفان محمص

رشة فانيليا

كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة عسل

تمر منزوع النواة

ملعقة كبيرة جوز هند مبشور

مكسرات حسب الرغبة

عجينة باف بستري جاهزة

طريقة التحضير

- سخني طاجن الفخار وهو فارغ، ثم ضعي حبيبات الشوفان المحمص، وكسري عجينة الباف بستري، ونضيف العسل وملعقة جوز الهند والتمر المقطع ونصف كوب الحليب ورشة الفانيليا، ونقلب المكونات جيدا.

- ادخلي الطاجن الفرن، حتى يأخذ الوجه اللون الذهبي.

- قدمي أم علي بالشوفان ساخنة أو دافئة بحسب رغبتك، وزيني الوجه بالزبيب والمكسرات حسب الرغبة.