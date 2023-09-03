طريقة تحضير أم علي بالشوفان والمكسرات دون سكر، فهي حلى صحية ومناسبة للدايت. تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا موقع «شهية».
المكونات
6 ملاعق كبيرة حبوب شوفان محمص
رشة فانيليا
كوب حليب دافئ
ملعقة كبيرة عسل
تمر منزوع النواة
ملعقة كبيرة جوز هند مبشور
مكسرات حسب الرغبة
عجينة باف بستري جاهزة
طريقة التحضير
- سخني طاجن الفخار وهو فارغ، ثم ضعي حبيبات الشوفان المحمص، وكسري عجينة الباف بستري، ونضيف العسل وملعقة جوز الهند والتمر المقطع ونصف كوب الحليب ورشة الفانيليا، ونقلب المكونات جيدا.
- ادخلي الطاجن الفرن، حتى يأخذ الوجه اللون الذهبي.
- قدمي أم علي بالشوفان ساخنة أو دافئة بحسب رغبتك، وزيني الوجه بالزبيب والمكسرات حسب الرغبة.
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