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أم علي بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 12:32 مساء
أم علي بالشوفان
أم علي بالشوفان والمكسرات دون سكر حلى صحية ومناسبة للدايت (الإنترنت)
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طريقة تحضير أم علي بالشوفان والمكسرات دون سكر، فهي حلى صحية ومناسبة للدايت. تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا موقع «شهية».

المكونات
6 ملاعق كبيرة حبوب شوفان محمص
رشة فانيليا
كوب حليب دافئ
ملعقة كبيرة عسل
تمر منزوع النواة
ملعقة كبيرة جوز هند مبشور
مكسرات حسب الرغبة
عجينة باف بستري جاهزة

طريقة التحضير
- سخني طاجن الفخار وهو فارغ، ثم ضعي حبيبات الشوفان المحمص، وكسري عجينة الباف بستري، ونضيف العسل وملعقة جوز الهند والتمر المقطع ونصف كوب الحليب ورشة الفانيليا، ونقلب المكونات جيدا.

- ادخلي الطاجن الفرن، حتى يأخذ الوجه اللون الذهبي.

- قدمي أم علي بالشوفان ساخنة أو دافئة بحسب رغبتك، وزيني الوجه بالزبيب والمكسرات حسب الرغبة.

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