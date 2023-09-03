لحم بالبصل والصويا صوص...

طريقة مختلفة وسريعة لتحضير طاجن اللحم بالبصل وصوص الصويا. تعلميها معنا، وقدميه بجانب الأرز الأبيض لوجبة غداء متكاملة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو لحم مقطع مكعبات
3 حبات بصل أحمر
4 فصوص ثوم مهروس
2 ملعقة سمن
ملعقة بهارات مشكلة
ملح وفلفل
1/2 كوب ماء
1/4 كوب صويا صوص
1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة
ورق غار
طريقة التحضير
- سخني على نار متوسطة نصف كمية السمن، ثم اضيفي البصل، وقلبيه حتى يذبل، ويصبح بنيا، ثم ارفعيه من على النار، واتركيها جانبا.
- في مقلاة أخرى، سخني باقي السمن، ثم شوحي فيه اللحم، حتى يصبح لونه بنيا.
- اضيفي الثوم، وقلبي دقيقة، ثم اضيفي البهارات المشكلة والقرفة وورق الغار، وقلبي دقيقة.
- اضيفي الصويا صوص والماء والملح والفلفل الأسود وقلبي، ثم اتركيها حتى تغلي مع التقليب المستمر، واضيفي البصل المشوح، وقلبي 3 دقائق.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ضعي اللحم مع الصوص الخاص به في الطاجن، وغطيها بورق فويل، ثم ضعي الطاجن في الفرن 60 دقيقة.
- إذا جفت السوائل في منتصف طهي اللحم يمكنكِ إضافة القليل من الماء.
- ضعي اللحم في أطباق التقديم، وزينيه بالكزبرة الطازجة، وقدمي طاجن اللحم مع الأرز الأبيض أو حسب الرغبة.
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