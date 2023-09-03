لحم بالبصل والصويا صوص

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة مختلفة وسريعة لتحضير طاجن اللحم بالبصل وصوص الصويا. تعلميها معنا، وقدميه بجانب الأرز الأبيض لوجبة غداء متكاملة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو لحم مقطع مكعبات

3 حبات بصل أحمر

4 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة سمن

ملعقة بهارات مشكلة

ملح وفلفل

1/2 كوب ماء

1/4 كوب صويا صوص

1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة

ورق غار

طريقة التحضير

- سخني على نار متوسطة نصف كمية السمن، ثم اضيفي البصل، وقلبيه حتى يذبل، ويصبح بنيا، ثم ارفعيه من على النار، واتركيها جانبا.

- في مقلاة أخرى، سخني باقي السمن، ثم شوحي فيه اللحم، حتى يصبح لونه بنيا.

- اضيفي الثوم، وقلبي دقيقة، ثم اضيفي البهارات المشكلة والقرفة وورق الغار، وقلبي دقيقة.

- اضيفي الصويا صوص والماء والملح والفلفل الأسود وقلبي، ثم اتركيها حتى تغلي مع التقليب المستمر، واضيفي البصل المشوح، وقلبي 3 دقائق.

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ضعي اللحم مع الصوص الخاص به في الطاجن، وغطيها بورق فويل، ثم ضعي الطاجن في الفرن 60 دقيقة.

- إذا جفت السوائل في منتصف طهي اللحم يمكنكِ إضافة القليل من الماء.

- ضعي اللحم في أطباق التقديم، وزينيه بالكزبرة الطازجة، وقدمي طاجن اللحم مع الأرز الأبيض أو حسب الرغبة.