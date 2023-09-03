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وافل بدقيق اللوز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 08:20 صباحا
وافل بدقيق اللوز
طريقة صحية لتحضير وافل قليل السعرات الحرارية (الإنترنت)
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طريقة مبتكرة لتحضير الوافل بدقيق اللوز كاختيار صحي ولذيذ وقليل السعات الحرارية. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 حبة بيض
كوب دقيق لوز
فانيليا
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 كوب زبدة
1/4 كوب زبدة لوز
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
2 ملعقة من بديل السكر

طريقة التحضير
- في وعاء عميق، اخفقي دقيق اللوز وبديل السكر والبيكينغ باودر والملح، حتى تمتزج المكونات.

- قبلها، سخني ماكينة الوافل إلى درجة حرارة عالية.

- ذوبي الزبدة وزبدة اللوز مع التحريك كل 15 ثانية في الميكروويف.

- قلّبي مزيج الزبدة المذابة مع مزيج المكونات الجافة حتى يمتزجا، ثم اضيفي صفار البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

- في وعاء آخر كبير، وباستخدام خلاط يدوي، اخفقي بياض البيض، حتى تتشكل قمم قاسية.

- اضيفي البيض، واخفقيه حتى يمتزج.

- ادهني ماكينة الوافل برذاذ الطهي، ثم صبي نصف العجينة في الماكينة، واطهي الوافل نحو 5 دقائق، حتى يصبح ذهبياً فاتحاً.

- اخرجي الوافل إلى طبق، ثم كرري الخطوات مع الخليط الباقي، ثم يصبح الوافل جاهزا للتزيين بما تفضلين.

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