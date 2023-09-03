وافل بدقيق اللوز

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة مبتكرة لتحضير الوافل بدقيق اللوز كاختيار صحي ولذيذ وقليل السعات الحرارية. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة بيض

كوب دقيق لوز

فانيليا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب زبدة

1/4 كوب زبدة لوز

ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

2 ملعقة من بديل السكر

طريقة التحضير

- في وعاء عميق، اخفقي دقيق اللوز وبديل السكر والبيكينغ باودر والملح، حتى تمتزج المكونات.

- قبلها، سخني ماكينة الوافل إلى درجة حرارة عالية.

- ذوبي الزبدة وزبدة اللوز مع التحريك كل 15 ثانية في الميكروويف.

- قلّبي مزيج الزبدة المذابة مع مزيج المكونات الجافة حتى يمتزجا، ثم اضيفي صفار البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

- في وعاء آخر كبير، وباستخدام خلاط يدوي، اخفقي بياض البيض، حتى تتشكل قمم قاسية.

- اضيفي البيض، واخفقيه حتى يمتزج.

- ادهني ماكينة الوافل برذاذ الطهي، ثم صبي نصف العجينة في الماكينة، واطهي الوافل نحو 5 دقائق، حتى يصبح ذهبياً فاتحاً.

- اخرجي الوافل إلى طبق، ثم كرري الخطوات مع الخليط الباقي، ثم يصبح الوافل جاهزا للتزيين بما تفضلين.