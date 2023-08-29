حلوى المشمش على الطريقة الجزائرية

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الجزائري اخترنا لكِ طريقة سهلة لتحضير حلوى المشمش. حضريها كما بالوصفة، وقدميها لعائلتك مع المشروب المفضل لكم وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام دقيق

250 غرام زبدة

ملعقة بيكينغ باودر

1/3 كوب مربى مشمش

3 بيضات

3/4 كوب سكر ناعم

فانيليا

للحشو:

كوب جوز هند مبشور

2 ملعقة شوكولاتة سائلة

للتزيين:

كوب عصير مشمش

ملون طعام برتقالي

1/2 كوب سكر خشن

طريقة التحضير:

- ضعي السكر والزبدة في وعاء، ثم اخلطي جيدا باستخدام الخفاقة، ثم اضيفي البيض والفانيليا والملون البرتقالي مع الاستمرار في الخلط.

- اضيفي الدقيق بالتدريج مع استمرار الخلط.

- قلبي العجينة باليد، ثم شكليها كرات متساوية في الحجم، وصفيها في صينية مغلفة بورق الزبدة، وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لـ20 دقيقة، حتى تنضج تماما.

- اخرجيها من الفرن، واتركيها تبرد قليلا، ثم اصنعي تجويفا من الوسط.

- حضري الحشوة بوضع الفتات الناتج من تفريغ وسط قطع الحلوى في وعاء، ثم اضيفي فوقها جوز الهند والشوكولاتة، وقلبي جيدا.

- ضعيها على قطع الحلوى، وادهني أطرافها بمربى المشمش، ثم الصقي كل قطعتين معا، ووزعي عصير المشمش في وعاءين، واضيفي الملون البرتقالي في أحدها، واغمسي نصف قطعة الحلوى المحشية في العصير من طرف، والنصف الآخر باللون الغامق، ثم غمسيها بالسكر الخشن، وصفيها في وعاء التقديم.