ملوخية ورق من المطبخ اللبناني...

طريقة تحضير الملوخية الورق على الطريقة اللبنانية الأصلية، حضريها وقدميها ساخنة مع الأرز الأبيض وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
3 أكواب مرق دجاج.
ملح وفلفل أسود.
زيت نباتي.
3 فصوص ثوم مقطع شرائح.
ملعقة كبيرة كزبرة جافة.
2 عود كزبرة خضراء.
كيلو ملوخية ورق مغسولة ومقلية.
قرن فلفل أخضر حار مفروم.
2 فص ثوم مهروس.
ملعقة كزبرة جافة للتقلية.
طريقة التحضير
- شوحي الثوم الشرائح وقرن الفلفل المفروم والكزبرة الخضراء مع الزيت النباتي في طنجرة وقلبي لدقيقتين حتى يتغير لونهم و أضيفي الملوخية الورق المقلية وحركيها.
- بعد ذلك أضيفي مرق الدجاج ورشي الملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة وحركي قليلا.
- ثم في مقلاة على النار مع القليل من الزيت النباتي اقدحي الثوم المهروس مع الكزبرة الناشفة ثم أضيفيها فوق الملوخية وحركي لدقيقة ثم قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض.
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