ملوخية ورق من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير الملوخية الورق على الطريقة اللبنانية الأصلية، حضريها وقدميها ساخنة مع الأرز الأبيض وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

3 أكواب مرق دجاج.

ملح وفلفل أسود.

زيت نباتي.

3 فصوص ثوم مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

2 عود كزبرة خضراء.

كيلو ملوخية ورق مغسولة ومقلية.

قرن فلفل أخضر حار مفروم.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كزبرة جافة للتقلية.

طريقة التحضير

- شوحي الثوم الشرائح وقرن الفلفل المفروم والكزبرة الخضراء مع الزيت النباتي في طنجرة وقلبي لدقيقتين حتى يتغير لونهم و أضيفي الملوخية الورق المقلية وحركيها.

- بعد ذلك أضيفي مرق الدجاج ورشي الملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة وحركي قليلا.

- ثم في مقلاة على النار مع القليل من الزيت النباتي اقدحي الثوم المهروس مع الكزبرة الناشفة ثم أضيفيها فوق الملوخية وحركي لدقيقة ثم قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض.