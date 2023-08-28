  • Alwasat News
Atwasat

ملوخية ورق من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 08:37 صباحا
ملوخية ورق من المطبخ اللبناني
الملوخية الورق على الطريقة اللبنانية الأصلية، حضريها وقدميها ساخنة (الإنترنت)
alwasat radio

طريقة تحضير الملوخية الورق على الطريقة اللبنانية الأصلية، حضريها وقدميها ساخنة مع الأرز الأبيض وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
3 أكواب مرق دجاج.
ملح وفلفل أسود.
زيت نباتي.
3 فصوص ثوم مقطع شرائح.
ملعقة كبيرة كزبرة جافة.
2 عود كزبرة خضراء.
كيلو ملوخية ورق مغسولة ومقلية.
قرن فلفل أخضر حار مفروم.
2 فص ثوم مهروس.
ملعقة كزبرة جافة للتقلية.

طريقة التحضير
- شوحي الثوم الشرائح وقرن الفلفل المفروم والكزبرة الخضراء مع الزيت النباتي في طنجرة وقلبي لدقيقتين حتى يتغير لونهم و أضيفي الملوخية الورق المقلية وحركيها.

- بعد ذلك أضيفي مرق الدجاج ورشي الملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة وحركي قليلا.

- ثم في مقلاة على النار مع القليل من الزيت النباتي اقدحي الثوم المهروس مع الكزبرة الناشفة ثم أضيفيها فوق الملوخية وحركي لدقيقة ثم قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
مباريات استعراضية في 4 مدن ليبية خلال الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة (صور)

مباريات استعراضية في 4 مدن ليبية خلال الاحتفال باليوم العالمي للملاكمة (صور)
شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ليبيا

شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ...
مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق

مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق
اكتشاف قرية من العصر الحجري في فرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

اكتشاف قرية من العصر الحجري في فرنسا بعد 150 عاما من التنقيب
اليوم.. تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة قلب نتائج الانتخابات

اليوم.. تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة قلب نتائج الانتخابات
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة ...
رسميا.. مانشيني مدربا للمنتخب السعودي

رسميا.. مانشيني مدربا للمنتخب السعودي
الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا

الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)

البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)
محلل ليبي عن لقاء «المنقوش - كوهين»: واشنطن لن تكافئ الدبيبة.. ومجموعات مهمة في طرابلس لن تسامحه

محلل ليبي عن لقاء «المنقوش - كوهين»: واشنطن لن تكافئ الدبيبة.. ومجموعات مهمة في ...
مدرب توتنهام يقلد غوارديولا

مدرب توتنهام يقلد غوارديولا
الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو

الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو
أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي

أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي
موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما

موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية

انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية
البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ليبيا.. (صور)

البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ...
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كب كيك الجبن للفطور المدرسي
كب كيك الجبن للفطور المدرسي
معكرونة بالبيستو والريحان
معكرونة بالبيستو والريحان
فتة جمبري بالحمص والحليب
فتة جمبري بالحمص والحليب
ملوخية ورق من المطبخ اللبناني
ملوخية ورق من المطبخ اللبناني
مربى جزر صحية وغنية بالفيتامينات
مربى جزر صحية وغنية بالفيتامينات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملفوف اللبناني
الملفوف اللبناني...
موكا مثلجة بالشوكولاتة
موكا مثلجة بالشوكولاتة...
مقلوبة دجاج من المطبخ الفلسطيني
مقلوبة دجاج من المطبخ الفلسطيني...
بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا
بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا...
فاهيتا لحم بالفلفل والأفوكادو
فاهيتا لحم بالفلفل والأفوكادو...
المزيد
جبن رومي منزلي في 3 خطوات
جبن رومي منزلي في 3 خطوات...
لانشون دجاج لأولادك في المدرسة من صنع يديك
لانشون دجاج لأولادك في المدرسة من صنع يديك...
رافيولي بالسبانخ
رافيولي بالسبانخ...
مربى جزر صحية وغنية بالفيتامينات
مربى جزر صحية وغنية بالفيتامينات...
ملوخية ورق من المطبخ اللبناني
ملوخية ورق من المطبخ اللبناني...
المزيد