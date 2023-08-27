كب كيك الجبن للفطور المدرسي...

استعدي لاستقبال المدراس بوصفات المميزة لصغارك، وحضري معنا كب كيك الجبن الشهي بوصفة سريعة التحضير للفطور المدرسي وفقًا لموقع «الجميلة».
طريقة التحضير
2 كوب دقيق منخول
ملعقة بيكينغ باودر
رشة ملح
3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة
كوب حليب
3/4 كوب زيت
ملعقة فانيليا صغيرة
ملعقة خل
كوب جبن حسب النوع المفضل لك
ملعقة زعتر أو حبة البركة أو سمسم لتزيين الوجه
طريقة التحضير
- سخني الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية وفي وعاء عميق، اخلطي المقادير الجافة أول.
- اخلطي المقادير السائلة في وعاء آخر، ثم اضيفي خليط المكونات السائلة فوق المكونات الجافة بالتدريج، واخفقيها معا جيداً، وضعيها في أكواب الكب كيك.
- علي وجه الكب كيك ضعي حبة البركة أو السمسم، ثم ضعيها في الفرن ثلث ساعة.
- قدميها دافئة لصغارك كوجبة فطور شهية مع كوب الحليب الدافيء.
تعليقات