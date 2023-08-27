كب كيك الجبن للفطور المدرسي

القاهرة - بوابة الوسط

استعدي لاستقبال المدراس بوصفات المميزة لصغارك، وحضري معنا كب كيك الجبن الشهي بوصفة سريعة التحضير للفطور المدرسي وفقًا لموقع «الجميلة».

طريقة التحضير

2 كوب دقيق منخول

ملعقة بيكينغ باودر

رشة ملح

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب حليب

3/4 كوب زيت

ملعقة فانيليا صغيرة

ملعقة خل

كوب جبن حسب النوع المفضل لك

ملعقة زعتر أو حبة البركة أو سمسم لتزيين الوجه

طريقة التحضير

- سخني الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية وفي وعاء عميق، اخلطي المقادير الجافة أول.

- اخلطي المقادير السائلة في وعاء آخر، ثم اضيفي خليط المكونات السائلة فوق المكونات الجافة بالتدريج، واخفقيها معا جيداً، وضعيها في أكواب الكب كيك.

- علي وجه الكب كيك ضعي حبة البركة أو السمسم، ثم ضعيها في الفرن ثلث ساعة.

- قدميها دافئة لصغارك كوجبة فطور شهية مع كوب الحليب الدافيء.