حمام مشوي من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط

تمتعي بالمذاق الرائع للحمام المشوي علي الطريقة المصرية، وقدميها مع طبق من السلطة الخضراء في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

5 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بهارات.

بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة فلفل.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة عصير ليمون.

2 حمام.