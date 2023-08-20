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حمام مشوي من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 01:15 مساء
حمام مشوي من المطبخ المصري
تمتعي بالمذاق الرائع للحمام المشوي على الطريقة المصرية (الإنترنت)
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تمتعي بالمذاق الرائع للحمام المشوي علي الطريقة المصرية، وقدميها مع طبق من السلطة الخضراء في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
5 فص ثوم مفروم.
ملعقة صغيرة بهارات.
بقدونس مفروم.
ملعقة كبيرة زيت.
ملعقة صغيرة فلفل.
ملعقة صغيرة ملح.
2 ملعقة عصير ليمون.
2 حمام.

طريقة التحضير
- نظّفي الحمام جيدًا ثم شقّيها من الظهر واغسليها جيدًا بالماء البارد واخلطي الملح، والليمون، والثوم المفروم، والزيت، والفلفل، والبهارات وتبّليه ثم اتركيه لمدة نصف ساعة.
- اشويه على الجريل أو الفحم واسقيه على الشواية بخليط التوابل من وقت لآخر حتى ينضج ثم قدّميه ساخنًا وزيّنيه بالبقدونس.

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