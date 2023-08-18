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كفتة قبرصية من المطبخ التركي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 10:33 صباحا
كفتة قبرصية من المطبخ التركي
الكفتة القبرصية. (أرشيفية: الإنترنت)
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الكفتة القبرصية من الأطباق المميزة والشهيرة في تركيا، وأصلها من جزيرة قبرص، وتحضر بطريقة سهلة من مكونات متوافرة لا تحتاج إلا دقائق معدودة، تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا لإعدادها والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
-500 غرام لحمة مفرومة ناعمة.
- حبة كبيرة: بطاطا مبشورة - بصل أبيض مفروم.
- خبز صمون أو فينو منقوع في الماء ومصفى.
- ½ باقة بقدونس مفرومة.
- بيضة.
- ¾ كوب زيت نباتي للقلي.
- ½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - هيل - زنجبيل - بهارات لحمة.

- بريوش لحم من المطبخ التركي
-لحم بالعجين على الطريقة التركية
ك-كفتة داود باشا بالدجاج

طريقة التحضير
- نعصر البطاطا جيدا ونخلصها من مائها ثم نضع اللحم في وعاء ونضيف فوقه البيضة والخبز والبطاطا المصفاة والبصل والبقدونس والملح والفلفل والهيل والزنجبيل وبهارات اللحم، ونعجن جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
- نقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع متساوية في القياس ونصفها في صينية حتى انتهاء تشكيل كامل الكمية، ثم نضع الزيت النباتي في وعاء، وعلى نار متوسطة وننتظر حتى يسخن ثم نضيف أصابع الكفتة ونتركها لمدة 10 دقائق ونقلب حتى تتحمر من جميع الجوانب وتصبح جاهزة للتقديم.

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