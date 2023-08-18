كفتة قبرصية من المطبخ التركي

القاهرة - بوابة الوسط

الكفتة القبرصية من الأطباق المميزة والشهيرة في تركيا، وأصلها من جزيرة قبرص، وتحضر بطريقة سهلة من مكونات متوافرة لا تحتاج إلا دقائق معدودة، تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا لإعدادها والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

-500 غرام لحمة مفرومة ناعمة.

- حبة كبيرة: بطاطا مبشورة - بصل أبيض مفروم.

- خبز صمون أو فينو منقوع في الماء ومصفى.

- ½ باقة بقدونس مفرومة.

- بيضة.

- ¾ كوب زيت نباتي للقلي.

- ½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - هيل - زنجبيل - بهارات لحمة.