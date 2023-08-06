كفتة داود باشا بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي طريقة تحضير كفتة داود باشا بالدجاج بدلا من طريقتها المعتادة باللحم، وقدميها مع الأرز، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي، وذلك وفقا لموقع «هي».

المكونات

1/2 لتر عصير طماطم

1/4 كيلو أوراك دجاج مخلية ومفرومة ناعم دون جلد

1/2 كوب دقيق

1/4 كيلو صدور دجاج مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم

بيض

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

حبة بصل مفروم

1/4 كوب زيت

مكعب مرقة

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوب أرز أبيض جاهز ومطهي مسبقا

ملعقة صغيرة بابريكا