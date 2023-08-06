  • Alwasat News
Atwasat

كفتة داود باشا بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 12:51 مساء
كفتة داود باشا بالدجاج
كفتة داود باشا بالدجاج بدلا من طريقتها المعتادة باللحم (الإنترنت)
alwasat radio

تعلمي طريقة تحضير كفتة داود باشا بالدجاج بدلا من طريقتها المعتادة باللحم، وقدميها مع الأرز، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي، وذلك وفقا لموقع «هي».

المكونات
1/2 لتر عصير طماطم
1/4 كيلو أوراك دجاج مخلية ومفرومة ناعم دون جلد
1/2 كوب دقيق
1/4 كيلو صدور دجاج مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم
بيض
ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
حبة بصل مفروم
1/4 كوب زيت
مكعب مرقة
ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة فلفل أسود
كوب أرز أبيض جاهز ومطهي مسبقا
ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة التحضير
- يجرى فرم الدجاج جيدا، ويضاف له البصل والبيض والبقسماط، ويتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، ويترك خليط الدجاج ليرتاح في الثلاجة نصف ساعة.
- بعد خروج الخليط من الثلاجة، يشكل كرات وتغطى بطبقة من الدقيق.
- في طاسة على النار نضع المادة الدهنية وكرات الدجاج، حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم ترفع من على النار، ونضع مكانها الثوم المفروم ويشوح حتى يكتسب اللون الذهبي.
- نضيف مكعب المرقة وعصير الطماطم وملعقة السكر، ويترك الخليط ليتسبك، ثم يضاف له كوب ماء مغلي، ويتبل بالملح والفلفل الأسود.
- تضاف كرات الدجاج على خليط الصلصلة، وتترك لتغلي 5 دقائق حتى تمام النضج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - رأي حر!

كاريكاتير حليم - رأي حر!
صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر

صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟

من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية

«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة

5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
ستيك بيتزا
ستيك بيتزا
عرايس لحم من المطبخ الشامي
عرايس لحم من المطبخ الشامي
مطبق المفروم من المطبخ السعودي
مطبق المفروم من المطبخ السعودي
خبز سريع دون فرن
خبز سريع دون فرن
كيك بعجينة الكوكيز والنوتيلا
كيك بعجينة الكوكيز والنوتيلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيك الباباز بالكريم شانتيه
كيك الباباز بالكريم شانتيه...
دجاج حار بالجبنة الموتزاريلا
دجاج حار بالجبنة الموتزاريلا...
تمرية باللوز
تمرية باللوز...
فتة حمص لبنانية كالمطاعم
فتة حمص لبنانية كالمطاعم...
كفتة عدس
كفتة عدس...
المزيد
كفتة داود باشا بالدجاج
كفتة داود باشا بالدجاج...
كوكيز الفول السوداني
كوكيز الفول السوداني...
سلطة تونة بالأفوكادو والبصل
سلطة تونة بالأفوكادو والبصل...
كيك بعجينة الكوكيز والنوتيلا
كيك بعجينة الكوكيز والنوتيلا...
خبز سريع دون فرن
خبز سريع دون فرن...
المزيد