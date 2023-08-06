تعلمي طريقة تحضير كفتة داود باشا بالدجاج بدلا من طريقتها المعتادة باللحم، وقدميها مع الأرز، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي، وذلك وفقا لموقع «هي».
المكونات
1/2 لتر عصير طماطم
1/4 كيلو أوراك دجاج مخلية ومفرومة ناعم دون جلد
1/2 كوب دقيق
1/4 كيلو صدور دجاج مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم
بيض
ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
حبة بصل مفروم
1/4 كوب زيت
مكعب مرقة
ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة فلفل أسود
كوب أرز أبيض جاهز ومطهي مسبقا
ملعقة صغيرة بابريكا
طريقة التحضير
- يجرى فرم الدجاج جيدا، ويضاف له البصل والبيض والبقسماط، ويتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، ويترك خليط الدجاج ليرتاح في الثلاجة نصف ساعة.
- بعد خروج الخليط من الثلاجة، يشكل كرات وتغطى بطبقة من الدقيق.
- في طاسة على النار نضع المادة الدهنية وكرات الدجاج، حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم ترفع من على النار، ونضع مكانها الثوم المفروم ويشوح حتى يكتسب اللون الذهبي.
- نضيف مكعب المرقة وعصير الطماطم وملعقة السكر، ويترك الخليط ليتسبك، ثم يضاف له كوب ماء مغلي، ويتبل بالملح والفلفل الأسود.
- تضاف كرات الدجاج على خليط الصلصلة، وتترك لتغلي 5 دقائق حتى تمام النضج.
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