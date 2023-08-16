تارت الشوكولاتة بالبرتقال في 20 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط

في أقل من 20 دقيقة حضري تارت الشوكولاتة والبرتقال اللذيذة وقدميها لعائلتك مع المشروب المفضل لكم وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

كوبان ونصف أو 250 غرام كوكيز شوكولاتة مفتتة

نصف كوب أو 100 غرام زبدة مذابة.

علبتا قشدة صغيرة.

كوبان أو 300 غرام شوكولاتة بالحليب مذابة.

نصف كوب أو 125 مل عصير برتقال طازج.

ملعقة صغيرة من قشر البرتقال.

ملعقة كبيرة مسحوق جيلاتين، محلولة في ملعقتين كبيرتين ماء ساخن.