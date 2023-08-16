تارت الشوكولاتة بالبرتقال في 20 دقيقة...

في أقل من 20 دقيقة حضري تارت الشوكولاتة والبرتقال اللذيذة وقدميها لعائلتك مع المشروب المفضل لكم وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
كوبان ونصف أو 250 غرام كوكيز شوكولاتة مفتتة
نصف كوب أو 100 غرام زبدة مذابة.
علبتا قشدة صغيرة.
كوبان أو 300 غرام شوكولاتة بالحليب مذابة.
نصف كوب أو 125 مل عصير برتقال طازج.
ملعقة صغيرة من قشر البرتقال.
ملعقة كبيرة مسحوق جيلاتين، محلولة في ملعقتين كبيرتين ماء ساخن.
طريقة التحضير
- يخلط الكوكيز والزبدة المذابة في وعاء جيدًا ويضغط خليط الكوكيز في قاعدة وجوانب صينية بحجم 26 سم قابلة للفتح من الأسفل، وتوضع في الثلاجة لمدة 10 دقائق.
- في وعاء متوسط الحجم، تمزج القشدة مع الشوكولاتة وعصير البرتقال وقشر البرتقال ويصب الجيلاتين المذاب فوقها مع التحريك المستمر، ثم تصب بالتساوي على الطبقة في الصينية.
- يوضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات أو حتى يثبت ويصبح جاهزًا للتقديم.
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