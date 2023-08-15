لازانيا رول بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

حضري رولات اللازانيا بالدجاج اللذيذة وقدميها مع طبق من المقبلات واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كوب صدور دجاج مخلية من دون جلد (مطهية ومقطعة).

1/4 كوب شيدر مبشور.

2 كوب جبنة موتزاريلا مبشور.

9 شرائح مكرونة لازانيا.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

1/4كوب بارميزان مبشور.

2 كوب جبنة كريمية.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

كوب حليب.

2 ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

ملح وفلفل اسود حسب الذوق.

1/4 كوب بقدونس مفروم.