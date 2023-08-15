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لازانيا رول بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 10:42 صباحا
لازانيا رول بالدجاج
حضري رولات اللازانيا بالدجاج اللذيذة وقدميها مع طبق من المقبلات (الإنترنت)
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حضري رولات اللازانيا بالدجاج اللذيذة وقدميها مع طبق من المقبلات واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
2 كوب صدور دجاج مخلية من دون جلد (مطهية ومقطعة).
1/4 كوب شيدر مبشور.
2 كوب جبنة موتزاريلا مبشور.
9 شرائح مكرونة لازانيا.
ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
1/4كوب بارميزان مبشور.
2 كوب جبنة كريمية.
ملعقة صغيرة بصل بودرة.
كوب حليب.
2 ملعقة صغيرة ريحان مجفف.
ملح وفلفل اسود حسب الذوق.
1/4 كوب بقدونس مفروم.

طريقة التحضير
- سخني الفرن على 350 درجة وقومي بسلق شرائح اللازانيا كما هو موضح على العلبة.
- ضعي الدجاج في بولة كبيرة مع الجبن الشيدر و الموتزاريلا والبارميزا مع البقدونس المفروم.
- ثم اخلطي الجبنة الكريمية بواسطة الخلاط اليدوي مع الحليب وأضيفي إليها الريحان والثوم والبصل البودرة مع الملح والفلفل الأسود.
- ثم ضعي نصف كمية خليط الكريمة إلى الدجاج وقلّبيهم جيدا.
- ضعي خليط الدجاج على قطعة اللازانيا وتلف مثل الرول وترص في صينية الفرن ورشي بقية خليط الكريمة مع اللازانيا رول على الوجه وكذلك الجبنة الموتزاريلا المبشورة.
- قومي بإدخالها الفرن لمدة من 25 إلى 30 دقيقة حتى تسيح الجبنة وزينيها بالبقدونس على الوجه وقدميها ساخنة.
 

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