كيكة التمر بالميكروويف

القاهرة - بوابة الوسط

في أقل من خمس دقائق، حضري كيكة التمر الصحية بالميكروويف، واستمتعي بمذاق شهي، وحلي صحية، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

25 غرام تمر مطحون

1/4 كوب حليب سائل

4 ملاعق شوفان مطحون

ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

1/4 ملعقة هيل

1/4 ملعقة قرفة