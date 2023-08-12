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كيكة التمر بالميكروويف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 02:38 مساء
كيكة التمر بالميكروويف
في أقل من خمس دقائق، حضري كيكة التمر الصحية بالميكروويف (الإنترنت)
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في أقل من خمس دقائق، حضري كيكة التمر الصحية بالميكروويف، واستمتعي بمذاق شهي، وحلي صحية، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
25 غرام تمر مطحون
1/4 كوب حليب سائل
4 ملاعق شوفان مطحون
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1/4 ملعقة هيل
1/4 ملعقة قرفة

طريقة التحضير
- في كوب، اخلطي الشوفان المطحون والبيكينغ باودر والقرفة المطحونة والهيل.
- اضيفي إلى المكونات السابقة القهوة السريعة الذوبان والحليب، وحركي جيدا.
- اضيفي التمر وحركي، ثم ادخلي الكوب الميكروويف دقيقة واحدة، لتصبح الكيكة جاهزة للتقديم.

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