خبز سريع دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز بحبة البركة في المقلاة دون فرن بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة، وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات

حبة البركة حسب الرغبة

خميرة

3 أكواب دقيق

كوب زبادي

كوب زيت نباتي

كوب ماء

1/2 ملعقة ملح