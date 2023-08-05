  • Alwasat News
Atwasat

خبز سريع دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 01:39 مساء
خبز سريع دون فرن
تعلمي معنا طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز بحبة البركة في المقلاة (الإنترنت)
alwasat radio

تعلمي معنا طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز بحبة البركة في المقلاة دون فرن بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة، وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات
حبة البركة حسب الرغبة
خميرة
3 أكواب دقيق
كوب زبادي
كوب زيت نباتي
كوب ماء
1/2 ملعقة ملح

طريقة التحضير
- اخلطي المكونات الجافة «الدقيق والملح والخميرة» في وعاء عميق، ثم اخلطي المكونات جيدا، لتتداخل، ثم اضيفي الماء والزبادي، وقلبي جيدا، حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- غطي العجينة بغطاء بلاستيكي، واتركيها ترتاح لنحو نصف ساعة .
- قسمي العجينة إلى كرات متساوية، ثم افردي كل كرة على حدة، بحيث تحافظ على شكلها الدائري، وقومي برقها جيدا.
- ادهني المقلاة بالقليل من الزيت، وحمري كل قطعة من العجين على الوجهين، حتى تصبح ذهبية اللون، وقدمي الخبز ساخنا أو دافئا.
- بإمكانك إضافة حبة البركة أو السمسم للعجين حسب رغبتك.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات

المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبز كيتو بدقيق اللوز
خبز كيتو بدقيق اللوز
أصابع التونة المقرمشة
أصابع التونة المقرمشة
صدور الدجاج المشوي بالليمون
صدور الدجاج المشوي بالليمون
ساندوتش التونة بالمايونيز
ساندوتش التونة بالمايونيز
ستيك بيتزا
ستيك بيتزا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيك الباباز بالكريم شانتيه
كيك الباباز بالكريم شانتيه...
دجاج حار بالجبنة الموتزاريلا
دجاج حار بالجبنة الموتزاريلا...
تمرية باللوز
تمرية باللوز...
فتة حمص لبنانية كالمطاعم
فتة حمص لبنانية كالمطاعم...
كفتة عدس
كفتة عدس...
المزيد
خبز سريع دون فرن
خبز سريع دون فرن...
مطبق المفروم من المطبخ السعودي
مطبق المفروم من المطبخ السعودي...
عرايس لحم من المطبخ الشامي
عرايس لحم من المطبخ الشامي...
ستيك بيتزا
ستيك بيتزا...
ساندوتش التونة بالمايونيز
ساندوتش التونة بالمايونيز...
المزيد