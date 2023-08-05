خبز سريع دون فرن...

تعلمي معنا طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز بحبة البركة في المقلاة دون فرن بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة، وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات
حبة البركة حسب الرغبة
خميرة
3 أكواب دقيق
كوب زبادي
كوب زيت نباتي
كوب ماء
1/2 ملعقة ملح
طريقة التحضير
- اخلطي المكونات الجافة «الدقيق والملح والخميرة» في وعاء عميق، ثم اخلطي المكونات جيدا، لتتداخل، ثم اضيفي الماء والزبادي، وقلبي جيدا، حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- غطي العجينة بغطاء بلاستيكي، واتركيها ترتاح لنحو نصف ساعة .
- قسمي العجينة إلى كرات متساوية، ثم افردي كل كرة على حدة، بحيث تحافظ على شكلها الدائري، وقومي برقها جيدا.
- ادهني المقلاة بالقليل من الزيت، وحمري كل قطعة من العجين على الوجهين، حتى تصبح ذهبية اللون، وقدمي الخبز ساخنا أو دافئا.
- بإمكانك إضافة حبة البركة أو السمسم للعجين حسب رغبتك.
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