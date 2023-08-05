عرايس لحم من المطبخ الشامي

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الشامي اخترنا لكِ طريقة تحضير العرايس باللحم المفرومة. قدميها ساخنة مع مخلل الخيار والسلطة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام لحم مفروم

4 أرغفة خبز

بهارات مشكلة وقرفة

فلفل حلو مفروم

بصلة مفرومة

طماطم مفرومة

ملح وفلفل أسود

زيت زيتون