عرايس لحم من المطبخ الشامي...

من المطبخ الشامي اخترنا لكِ طريقة تحضير العرايس باللحم المفرومة. قدميها ساخنة مع مخلل الخيار والسلطة، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
500 غرام لحم مفروم
4 أرغفة خبز
بهارات مشكلة وقرفة
فلفل حلو مفروم
بصلة مفرومة
طماطم مفرومة
ملح وفلفل أسود
زيت زيتون
طريقة التحضير
- في وعاء، اخلطي اللحم مع البصل والطماطم والفلفل والبهارات المشكلة والقرفة والفلفل الحلو والفلفل الأسود والملح.
- اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس، وقطعي رغيف الخبز إلى أرباع، أو يمكنك أن تتركيه كما هو حسب الرغبة.
- ضعي كمية مناسبة من خليط اللحم داخل الخبز، ثم ادهني كل رغيف بزيت الزيتون من الجهتين.
- حمري العرايس في الفرن، حتى ينضج اللحم ويتحمر الخبز.
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