ستيك بيتزا...

من الوصفات الإيطالية اخترنا لكِ اليوم طريقة عمل بيتزا بلحم الستيك المقلي بوصفة جديدة مبتكرة. جربيها وقدميها لعائلتك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
مغلف عجينة بيتزا جاهزة
200 غرام ستيك مقطع شرائح طولية
2 ملعقة كبيرة صلصة بيتزا
كوب جبن موتزاريلا
3 شرائح أناناس
كوب بصل شرائح
1/2 كوب فلفل أخضر
1/2 كوب فطر
طريقة التحضير
- افردي عجينة البيتزا على السطح المراد العمل عليه مع رشة دقيق.
- اصنعي ثقوبا بالعجينة باستخدام شوكة، وادهني القليل من الزيت بصينية الفرن، وضعي العجينة فيها.
- وزعي صلصة البيتزا على العجينة.
- وزعي شرائح البصل والفلفل الأخضر ولحم الستيك والفطر وشرائح الأناناس وجبن الموتزاريلا المبشور.
- ادخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 250 مئوية لـ10 دقائق، ثم قطعيها وقدميها ساخنة.
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