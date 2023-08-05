ستيك بيتزا

القاهرة - بوابة الوسط

من الوصفات الإيطالية اخترنا لكِ اليوم طريقة عمل بيتزا بلحم الستيك المقلي بوصفة جديدة مبتكرة. جربيها وقدميها لعائلتك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

مغلف عجينة بيتزا جاهزة

200 غرام ستيك مقطع شرائح طولية

2 ملعقة كبيرة صلصة بيتزا

كوب جبن موتزاريلا

3 شرائح أناناس

كوب بصل شرائح

1/2 كوب فلفل أخضر

1/2 كوب فطر