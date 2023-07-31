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أصابع التونة المقرمشة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 12:30 مساء
أصابع التونة المقرمشة
بمكونات بسيطة حضري لعائلتك وجبة خفيفة ولذيذة من التونة (الإنترنت)
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بمكونات بسيطة حضري لعائلتك وجبة خفيفة ولذيذة من أصابع التونة المقرمشة وقدميها مع الصوص المفضل لكم وفقاً لموقع «شملولة».
المكونات
ملعقة زبدة
2 علبه تونة
ملعقة زعتر
كوب بقسماط ناعم
2 ملعقة مايونيز

طريقة التحضير
- يجهز صحن عميق، ويجري خلط جميع المقادير عدا البقسماط والزبدة جيداً حتى تمتزج المقادير.
- تجهز المقلاة ويوضع بها الزبدة، وتوضع على نار متوسطة الحرارة ثم تشكل خليط كفتة التونة على شكل أصابع.
- توضع كفتة التونة في البقسماط وتقلب جيداً، ثم تضاف إلى الزبدة المذابة على نار متوسطة الحرارة وتترك كفتة التونة على النار حتى النضج.

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