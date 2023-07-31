أصابع التونة المقرمشة

القاهرة - بوابة الوسط

بمكونات بسيطة حضري لعائلتك وجبة خفيفة ولذيذة من أصابع التونة المقرمشة وقدميها مع الصوص المفضل لكم وفقاً لموقع «شملولة».

المكونات

ملعقة زبدة

2 علبه تونة

ملعقة زعتر

كوب بقسماط ناعم

2 ملعقة مايونيز