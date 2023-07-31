خبز كيتو بدقيق اللوز

القاهرة - بوابة الوسط

لمتابعي حمية كيتو، اخترنا لكِ اليوم طريقة سهلة وسريعة لتحضير خبز بدقيق اللوز مناسب للحمية، حضريه معنا وفقاً لموقع «شهية».

المكونات

4 حبات بيض

1/4 ملعقة صغيرة بذور كتان

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

2 كوب دقيق اللوز

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

1/2 كوب زبدة مذابة

1/2 ملعقة ملح

كوب لوز مجروش