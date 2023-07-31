خبز كيتو بدقيق اللوز...

لمتابعي حمية كيتو، اخترنا لكِ اليوم طريقة سهلة وسريعة لتحضير خبز بدقيق اللوز مناسب للحمية، حضريه معنا وفقاً لموقع «شهية».
المكونات
4 حبات بيض
1/4 ملعقة صغيرة بذور كتان
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
2 كوب دقيق اللوز
2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
1/2 كوب زبدة مذابة
1/2 ملعقة ملح
كوب لوز مجروش
طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم قومي بوضع البيض في وعاء بواسطة الخفاق على سرعة عالية واخفقي البيض لدقيقتين.
- اضيفي الزبدة المذوبة وزيت جوز الهند، واخفقي المزيج حتى يصبح ناعماً.
- اضيفي دقيق اللوز والبايكنج باودر وبذور الكتان والملح واخفقي المزيج حتى يتجانس ويُكثف.
- قومي بوضع العجينة في صينية فرن مستطيلة مبطنة بورق زبدة، وادخلي الصينية الى الفرن لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الخبز.
- اخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد واقلبي الخبز في طبق التقديم وزيّنيه باللوز المجروش.
ثم قومي بتقديم الخبز ساخنا أو حسب الرغبة .
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