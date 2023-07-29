بيتزا الجرجير بالجبن دون عجين

القاهرة - بوابة الوسط

فى أقل من ربع ساعة، حضري بيتزا الجرجير بالجبن وحبات الرمان الشهية دون الحاجة لعجين، وتناوليها اليوم كفطور لذيذ وسريع، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/4 كوب جرجير مقطع

2 خبز نان

1/4 كوب جبن موتزاريلا

1/4 كوب جبن بارميزان

ملح وفلفل

1/4 كوب رمان