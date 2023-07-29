بيتزا الجرجير بالجبن دون عجين...

فى أقل من ربع ساعة، حضري بيتزا الجرجير بالجبن وحبات الرمان الشهية دون الحاجة لعجين، وتناوليها اليوم كفطور لذيذ وسريع، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/4 كوب جرجير مقطع
2 خبز نان
1/4 كوب جبن موتزاريلا
1/4 كوب جبن بارميزان
ملح وفلفل
1/4 كوب رمان
طريقة التحضير
- حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- اخلطي الجبن الموتزاريلا مع الجبن البارميزان.
- انثري مزيج الجبن فوق قطع الخبز بالتساوي، ووزعي قطع الجرجير عليها، وانثري عليها الملح والفلفل.
- ادخليها الفرن لـ10 دقيقة، ثم وزعي بذور الرمان عليها قبل تقديمها.
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