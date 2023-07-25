اخترنا لكِ طريقة تحضير أوراك الدجاج بدبس الرمان، قدميها ساخنة بجانب الأرز الأبيض المفلفل، واستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات
فلفل الوان
ثوم بودر
1/4 كوب خل
1/2 كوب دبس رمان
رمان
بصلة مقطعة شرائح
2 كوب مرق دجاج
4 اوراك دجاج
ملح وفلفل
بصل بودر
زيت نباتي
طريقة التحضير
- تبّلي أوراك الدجاج بدبس الرمان والزيت والتوابل
في صينية فرن رصي أوراك الدجاج مع البصل والفلفل الألوان والبطاطا، وتتبل بالتتبيلة جيدا وتغطى وتوضع فى الثلاجة يفضل لليلة كاملة .
- سخني الفرن علي درجة حرارة 180 وادخلي الصينية الفرن حتى تنضج ويحمر لونها وتصبح جاهزة للتقديم.
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