أوراك الدجاج بدبس الرمان

القاهرة - بوابة الوسط

اخترنا لكِ طريقة تحضير أوراك الدجاج بدبس الرمان، قدميها ساخنة بجانب الأرز الأبيض المفلفل، واستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات

فلفل الوان

ثوم بودر

1/4 كوب خل

1/2 كوب دبس رمان

رمان

بصلة مقطعة شرائح

2 كوب مرق دجاج

4 اوراك دجاج

ملح وفلفل

بصل بودر

زيت نباتي