مخلل الفلفل الحار

القاهرة - بوابة الوسط

لمحبي المذاق الحار، نقدم لكم طريقة تحضير مخلل الفلفل الأحمر الحار بطريقة سريعة ومكونات بسيطة لتعدوه في مطبخكم، وتستمتعوا بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهبة».

المكونات

كيلو فلفل أحمر حار

2 فص ثوم

3 ملاعق كبيرة ملح

ملعقة كبيرة خل أبيض

2 لتر ماء فاتر