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مخلل الفلفل الحار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 09:43 صباحا
مخلل الفلفل الحار
طريقة سريعة لتحضير مخلل الفلفل الاحمر الحار (الإنترنت)
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لمحبي المذاق الحار، نقدم لكم طريقة تحضير مخلل الفلفل الأحمر الحار بطريقة سريعة ومكونات بسيطة لتعدوه في مطبخكم، وتستمتعوا بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهبة».

المكونات
كيلو فلفل أحمر حار
2 فص ثوم
3 ملاعق كبيرة ملح
ملعقة كبيرة خل أبيض
2 لتر ماء فاتر

طريقة التحضير
- اغسلى الفلفل جيدا، ثم قومي بصنع شق جانبي في حبات الفلفل، ثم ذوبي الملح مع الماء الفاتر والخل الابيض وقلبيهم جيدا.
- قومي برص الفلفل في برطمان محكم، وقومي بسكب المحلول الملحي فوق الفلفل حتى يغطيه بالكامل.
- ضعى فصوص الثوم في نهاية البرطمان، واغلقي البرطمان بإحكام واتركيه 10 أيام كاملة داخل الثلاجة.

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