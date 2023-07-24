مخلل الفلفل الحار...

لمحبي المذاق الحار، نقدم لكم طريقة تحضير مخلل الفلفل الأحمر الحار بطريقة سريعة ومكونات بسيطة لتعدوه في مطبخكم، وتستمتعوا بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهبة».
المكونات
كيلو فلفل أحمر حار
2 فص ثوم
3 ملاعق كبيرة ملح
ملعقة كبيرة خل أبيض
2 لتر ماء فاتر
طريقة التحضير
- اغسلى الفلفل جيدا، ثم قومي بصنع شق جانبي في حبات الفلفل، ثم ذوبي الملح مع الماء الفاتر والخل الابيض وقلبيهم جيدا.
- قومي برص الفلفل في برطمان محكم، وقومي بسكب المحلول الملحي فوق الفلفل حتى يغطيه بالكامل.
- ضعى فصوص الثوم في نهاية البرطمان، واغلقي البرطمان بإحكام واتركيه 10 أيام كاملة داخل الثلاجة.
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