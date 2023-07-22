بطريقة مبتكرة وسهلة حضري تشيز كيك البطيخ بمكونات بسيطة وبدون الحاجة لفرن، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات
1 1/2 كوب من الجبن الكريمي
فانيليا
2 كوب من البطيخ الأحمر مخلي من البذر
كوب حليب مكثف
شرائح كيوي
بلو بيري
عنب أحمر
توت
طريقة التحضير
- قطعي شريحة من البطيخ من المنتصف، لتصنعي تفريغ في منتصف البطيخ برفق، ولا تفرغي الكثير من اللب حتى يكون سميكا، ليكون بمثابة قاعدة التشيز كيك.
- ثم قومي بخفق الجبن الكريمي حتى يصبح ناعما، وأضيفي الحليب المكثف ومستخلص الفانيلا، واستمري في الخفق حتى يتجانس المزيج.
- بعد ذلك اسكبي مزيج الجبن الكريمي في قشرة البطيخ المفرغة، ووزعي فوقها فواكه من اختيارك.
ضعي البطيخ في الثلاجة لمدة 3 ساعات، حتى يتماسك التشيز كيك تماما ثم قدميه باردا.
تعليقات