تشيز كيك البطيخ

القاهرة - بوابة الوسط

بطريقة مبتكرة وسهلة حضري تشيز كيك البطيخ بمكونات بسيطة وبدون الحاجة لفرن، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات

1 1/2 كوب من الجبن الكريمي

فانيليا

2 كوب من البطيخ الأحمر مخلي من البذر

كوب حليب مكثف

شرائح كيوي

بلو بيري

عنب أحمر

توت