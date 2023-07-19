طاجن جمبري بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط

لمحبي المأكولات البحرية، اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير طاجن الجمبري بالطماطم والثوم. حضريه وقدميه مع الأرز الأبيض كوجبة غداء متكاملة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو جمبري مغسول

فلفل رومي أخضر

فلفل أحمر

طماطم مفرومة

بصل أخضر

ملح وفلفل

شطة بودرة

شرائح ليمون

1/4 كوب خل بلسمك

ملعقة كبيرة كاري

2 ملعقة كبيرة زبدة

4 فصوص ثوم مهروسة

2 كوب ماء

1/4 كوب زيت زيتون

كوب كزبرة خضراء مفرومة