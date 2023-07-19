طاجن جمبري بالطماطم...

لمحبي المأكولات البحرية، اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير طاجن الجمبري بالطماطم والثوم. حضريه وقدميه مع الأرز الأبيض كوجبة غداء متكاملة، وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو جمبري مغسول
فلفل رومي أخضر
فلفل أحمر
طماطم مفرومة
بصل أخضر
ملح وفلفل
شطة بودرة
شرائح ليمون
1/4 كوب خل بلسمك
ملعقة كبيرة كاري
2 ملعقة كبيرة زبدة
4 فصوص ثوم مهروسة
2 كوب ماء
1/4 كوب زيت زيتون
كوب كزبرة خضراء مفرومة
طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، واحضري طبق فرن متوسط الحجم، ثم قشري الجمبري، مع الاحتفاظ بالذيل، وانزعي الخيط الأسود الموجود في ظهره، واغسليه جيدا.
- ضعي الجمبري في طبق الفرن، واضيفي إليه الفلفل الأخضر والأحمر والطماطم والبصل، وقلبي المكونات معا، لتختلط.
- ضعي الزبدة وزيت الزيتون والخل والبهارات والثوم والملح والفلفل الأسود والشطة في قدر صغير، وارفعي القدر على نار هادئة، حتى يسخن جيدا دون أن يصل لدرجة الغليان.
- وزعي الصلصة على الجمبري مع التقليب، لتختلط الصلصة مع بقية المكونات، ثم وزعى الكزبرة وشرائح الليمون على الجمبري.
- غلفى الطبق بورق الألومنيوم، وادخليه الفرن 30 دقيقة، ثم انزعي ورق الألومنيوم، واعيدي الطبق إلى الفرن عدة دقائق، كي يتحمر الجمبري، وقدميه ساخنا مع الأرز الأبيض.
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