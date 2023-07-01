بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير حلوى شهيّة من البسكويت وكريم الكراميل مع مذاق النسكافيه الشهي. تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

علبة بسكويت سادة

ربع كوب زبدة

3 أكواب حليب بودرة

كوب سكر

كوب زبادي

كوب ماء

كيس كريم كراميل

ملعقة صغيرة نسكافيه