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طاجن لسان عصفور بالمفروم والبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 03:30 مساء
طاجن لسان عصفور بالمفروم والبشاميل
طريقة تحضير طاجن لسان العصفور مع البشاميل واللحم المفروم الشهي والمغذي (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير طاجن لسان العصفور مع البشاميل واللحم المفروم الشهي والمغذي وأعديه في مطبخك وقدميه على مائدة عيد الأضحى المبارك بسهولة وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكوّنات
2 كوب لسان عصفور
250 غرام لحم مفروم
حبة بصل متوسطة الحجم
ملح بحسب الرغبة
فلفل أسود بحسب الرغبة
رشة كمون
رشة بهارات لحم
رشة قرفة مطحونة
رشة شطّة حارة
2 ملعقة صلصة
4 أكواب ونصف ماء

لتحضير البشاميل
2 ملعقة دقيق
2 ملعقة زبدة
2 كوب حليب سائل بارد
2 ملعقة جبن
رشّة ملح
رشّة فلفل أسود
جبن موتزاريلا مبشور للوجه بحسب الرغبة

طريقة التحضير
- في قدر حمّي القليل من الزيت حمّري لسان العصفور، ثم اسكبي 4 أكواب من الماء واتركي الخليط ليغلي.
- نكّهي بالملح بحسب الرغبة.
- في قدر آخر حمّي القليل من الزيت وقلّي البصل حتى يذبل.
- أضيفي اللحم المفروم وقلّبي حتى يجف ماؤه.
- نكّهي بالملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات اللحم والقرفة والشطّة ثم أضيفي الصلصة وقلّبي قليلاً.
- اسكبي نصف كوب من الماء واتركي الخليط لينضج.
لتحضير البشاميل
- في قدر ذوّبي الزبدة على نار هادئة أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يذوب ثم اسكبي الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر.
- نكّهي بالملح والفلفل وقلّبي حتى تحصلي على القوام المطلوب، سائل قليلاً وغير متكتل.
- أضيفي الجبن وقلّبي حتى يمتزج الخليط جيدًا، صفّي لسان العصفور ووزّعي القليل منه على طواجن فرن صغيرة أو ضعي نصف الكمية في قالب واحد كبير.
- أضيفي القليل من البشاميل فوق لسان العصفور.
- وزّعي حشوة اللحم المفروم ثم القليل من البشاميل وأضيفي الكمية المتبقية من لسان العصفور.
- وزّعي الكمية المتبقية من البشاميل وجبن الموتزاريلا على الوجه وأدخلي القوالب إلى فرن محمّى مسبقًا على حرارة متوسطة حتى يذوب الجبن، ويصبح لسان العصفور جاهزًا للتقديم.

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