طاجن لسان عصفور بالمفروم والبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير طاجن لسان العصفور مع البشاميل واللحم المفروم الشهي والمغذي وأعديه في مطبخك وقدميه على مائدة عيد الأضحى المبارك بسهولة وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكوّنات

2 كوب لسان عصفور

250 غرام لحم مفروم

حبة بصل متوسطة الحجم

ملح بحسب الرغبة

فلفل أسود بحسب الرغبة

رشة كمون

رشة بهارات لحم

رشة قرفة مطحونة

رشة شطّة حارة

2 ملعقة صلصة

4 أكواب ونصف ماء



لتحضير البشاميل

2 ملعقة دقيق

2 ملعقة زبدة

2 كوب حليب سائل بارد

2 ملعقة جبن

رشّة ملح

رشّة فلفل أسود

جبن موتزاريلا مبشور للوجه بحسب الرغبة