دجاج بالأناناس على الطريقة الصينية...

يتميز المطبخ الصيني بأطباقه الكثيرة والمتنوعة والغنية بالمكونات، ويملك هذا المطبخ ما يكفي من المكونات الغريبة والغنية بالفيتامينات. تعلمي معنا منها اليوم طريقة تحضير صدور دجاج مشوية بصلصة الأناناس والكاجو، وأعديها في مطبخك مثل المحترفات، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
4 صدور دجاج
2 فص ثوم مهروس
ملعقتا طعام من العسل والخل وصلصة الصويا
ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور
كوب من الأناناس المقطع مع شرابه
3 ضلوع بصل أخضر مفروم
نصف كوب من الكاجو
ملح وفلفل حسب الطلب
سموذي زبدة الفول السوداني والموز
طريقة التحضير
- يخلط الثوم المهروس مع العسل والخل والزنجبيل في طبق، وتغمس صدور الدجاج في هذا الخليط، وتحمر بملعقتين من الزيت لـ8 دقائق.
- تقلب صدور الدجاج، وتحمر على الجانبين، ونسكب فوقها قليلا من عصير الأناناس، وتوضع على نار خفيفة، وتترك 15 دقيقة.
- في هذه الأثناء، تصفى قطع الأناناس، وتضاف إلى بقية صلصة الثوم، ونضيف بقية عصير الأناناس والبصل المفروم والفلفل والكاجو إلى قطع الأناناس، ويوضع الخليط على النار.
- يقلب الخليط على النار 5 دقائق، ويضاف إليه الملح.
- توضع قطع الدجاج المحمرة في طبق التقديم، ويصب فوقها خليط الثوم والأناناس، وتقدم ساخنة.
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