دجاج بالأناناس على الطريقة الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

يتميز المطبخ الصيني بأطباقه الكثيرة والمتنوعة والغنية بالمكونات، ويملك هذا المطبخ ما يكفي من المكونات الغريبة والغنية بالفيتامينات. تعلمي معنا منها اليوم طريقة تحضير صدور دجاج مشوية بصلصة الأناناس والكاجو، وأعديها في مطبخك مثل المحترفات، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 صدور دجاج

2 فص ثوم مهروس

ملعقتا طعام من العسل والخل وصلصة الصويا

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

كوب من الأناناس المقطع مع شرابه

3 ضلوع بصل أخضر مفروم

نصف كوب من الكاجو

ملح وفلفل حسب الطلب

سموذي زبدة الفول السوداني والموز