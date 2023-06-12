سموذي زبدة الفول السوداني والموز

القاهرة - بوابة الوسط

سموذي زبدة الفول السوداني وصفة مميزة تحضر بسهولة وبساطة، وهى غنية بالعناصر المغذية ومفيدة، وتحضر من الحليب والقشدة والموز وزبدة الفول السوداني، وتكون لذيذة وشهية.. تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب ثلج

½ كوب زبدة الفول السوداني - حليب - قشدة

حبة موز

للتزيين: 2 ملعقة كبيرة فول سوداني