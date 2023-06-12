سموذي زبدة الفول السوداني والموز...

سموذي زبدة الفول السوداني وصفة مميزة تحضر بسهولة وبساطة، وهى غنية بالعناصر المغذية ومفيدة، وتحضر من الحليب والقشدة والموز وزبدة الفول السوداني، وتكون لذيذة وشهية.. تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوب ثلج
½ كوب زبدة الفول السوداني - حليب - قشدة
حبة موز
للتزيين: 2 ملعقة كبيرة فول سوداني
طريقة التحضير
- نضع الحليب وزبدة الفول السوداني والموز في الخلاط الكهربائي، ونخلطها جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
- نضيف القشدة ونخلط جيدا، ثم نضيف الثلج ونخلط جيدا، حتى يصبح الثلج مجروشا.
- نسكب الخليط في أكواب التقديم، ونزينه بالفول السوداني، ليصبح جاهزا.
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