حلوى القشطوطة من المطبخ المصري...

حلوى القشطوطة وصفة مميزة ومشهورة جدا من المطبخ المصري، حيث تتكّون من كيك مشرب بالحليب، ومزين بالكريم شانتيه والكراميل، وتحضر بطريقة سهلة وسريعة، وتكون لذيذة وشهية جدا.. تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
5 بيضات
كوب: كريم شانتيه - سكر
¾ كوب سكر ناعم
½ كوب: دقيق - حليب كامل الدسم
ملعقة كبيرة: زبدة - نشا الذرة
2 ملعقة صغيرة مُحسن كيك
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
رشة ملح - فانيليا
خليط التشريب: ½ كوب حليب
3 ملاعق كبيرة سكر
مهلبية بجيلي الفراولة
طريقة التحضير
- نضع البيض والفانيليا والسكرالناعم في وعاء، وباستخدام الخفاقة الكهربائية نخفق جيدا لـ3 دقائق، حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نضيف الدقيق بالتدريج، ونستمر في الخلط مع إضافة البيكينغ باودر والملح ومحسن الكيك والنشا، ثم نسكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق، ثم ندخلها إلى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ15 دقيقة، حتى تنضج.
- نخرجها وننتظر حتى تبرد، ثم نزيل وجه وجوانب الكيكة، ونسقيها بخليط مكون من نصف كوب حليب و3 ملاعق كبيرة سكر، ثم نزينها بالكريم شانتيه، وندخلها الثلاجة لـ60 دقيقة.
- في هذه الأثناء، نصنع صوص التوفي بوضع السكر في وعاء على نار هادئة، ونحركه قليلا ونتركه حتى يتكرمل، ثم نضيف إليه نصف كوب حليب وملعقة الزبدة، ونحرك حتى يتجانس الصوص، وعندما يبرد نزين به القشطوطة، وتقطع وتصبح جاهزة للتقديم.
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