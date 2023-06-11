حلوى القشطوطة من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط

حلوى القشطوطة وصفة مميزة ومشهورة جدا من المطبخ المصري، حيث تتكّون من كيك مشرب بالحليب، ومزين بالكريم شانتيه والكراميل، وتحضر بطريقة سهلة وسريعة، وتكون لذيذة وشهية جدا.. تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

5 بيضات

كوب: كريم شانتيه - سكر

¾ كوب سكر ناعم

½ كوب: دقيق - حليب كامل الدسم

ملعقة كبيرة: زبدة - نشا الذرة

2 ملعقة صغيرة مُحسن كيك

ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

رشة ملح - فانيليا

خليط التشريب: ½ كوب حليب

3 ملاعق كبيرة سكر

مهلبية بجيلي الفراولة