شكشوكة دحي وخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

الشكشوكة من الأكلات المصرية الشهيرة، نقدم إليك اليوم طريقة إعدادها بالخضروات تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

عجينة العشر دقائق.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

6 بيضات.

2 حبة طماطم مكعبات.

2 حبة بصل مفروم.

2 حبة فلفل أخضر مكعبات.

2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

زيت.

زيت زيتون.

معدنوس مفروم.