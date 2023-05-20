حمام شهي بحشوة الفريك

القاهرة - بوابة الوسط

الحمام المحشي من الأكلات اللذيذة التي يفضلها كثيرون، وتتنوع حشوة الحمام مابين الأرز والفريك، حسب ذوقك الذي تفضله، ونقدم لك إحدى الطريقتين لتحضير الحمام المحشي بالفريك، وفق موقع «شهية».

المكونات

2 كوب فريك

2 حمام جاهز للحشو

كوبان صلصة

كوبان مرقة

حبة بصل مفروم

2 فصان ثوم مفروم

زبد مكعبات

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة نعناع جاف

ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملعقة صغيرة بابريكا