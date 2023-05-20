  • Alwasat News
Atwasat

حمام شهي بحشوة الفريك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 03:03 مساء
حمام شهي بحشوة الفريك
الحمام بالفريك من أشهى الوجبات تعرفي معنا على طريقة تحضيره (الإنترنت)
alwasat radio

الحمام المحشي من الأكلات اللذيذة التي يفضلها كثيرون، وتتنوع حشوة الحمام مابين الأرز والفريك، حسب ذوقك الذي تفضله، ونقدم لك إحدى الطريقتين لتحضير الحمام المحشي بالفريك، وفق موقع «شهية».

المكونات
2 كوب فريك 
2 حمام جاهز للحشو
كوبان صلصة
كوبان مرقة
حبة بصل مفروم
2 فصان ثوم مفروم 
زبد مكعبات
ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود
ملعقة صغيرة كزبرة
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة نعناع جاف
ملعقة صغيرة سبع بهارات
ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة التحضير
- تبلي الحمام بنصف خليط الملح والفلفل والقرفة والبهارات السبعة والبابريكا والنعناع المجفف.
- ضعي الزبد في طاسة ليذوب ثم شوحي فيه البصل وبعده الثوم حتى يتغير اللون، ثم يوضع الفريك ويتحمر جيدًا ونتبله بنفس تتبيلة الحمام بكل أنواع البهارات السابق ذكرها.
- ثم ضعي الصلصة على الفريك ثم المرقة وقلبي جيدًا، ثم ارفعيه من على النار.
- وبعدها ضعي الفريك في قالب الفرن ثم اغرزي الحمام بداخله وغطيه بالفويل واخبزيه 40 دقيقة، أول 20 دقيقة على حرارة 200 درجة، ثم ارفعي الفويل واخفضي درجة الحرارة إلى 180 درجة، واتركيه في الفرن 20 دقيقة أخرى حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني

وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني
الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة

الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم

إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم
قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيكة القشدة
كيكة القشدة
بسكويت القرفة
بسكويت القرفة
معكرونة بالجمبري والمشروم
معكرونة بالجمبري والمشروم
كوكيز بالسمسم والزبادي
كوكيز بالسمسم والزبادي
صدور بط محشية بالجبن والريحان والمعدنوس
صدور بط محشية بالجبن والريحان والمعدنوس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي...
فتة بالحمص من المطبخ اللبناني
فتة بالحمص من المطبخ اللبناني...
كيك التوفي من المطبخ الألماني
كيك التوفي من المطبخ الألماني...
مندي اللحم
مندي اللحم...
فطائر السبانخ
فطائر السبانخ...
المزيد
كعكة الذرة بالبرتقال الشهية
كعكة الذرة بالبرتقال الشهية...
حمام شهي بحشوة الفريك
حمام شهي بحشوة الفريك...
كيك بالبلح والقرفة
كيك بالبلح والقرفة...
صدور بط محشية بالجبن والريحان والمعدنوس
صدور بط محشية بالجبن والريحان والمعدنوس...
كوكيز بالسمسم والزبادي
كوكيز بالسمسم والزبادي...
المزيد