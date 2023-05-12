دنش بالعسل.. فطار لذيذ وخفيف مع الشاي

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة شهية ولذيذة، فإليكِ طريقة تحضير الدنش بالعسل، وهو من المعجنات الخفيفة والسهلة التحضير، ويمكنكِ تناولها كوجبة إفطار مع الشاي، وفق «شملولة».

المكونات

2.5 كوب كبير دقيق.

نصف كوب كبير سكر.

100 غرام زبد سائل.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2.5 ملعقة صغيرة خميرة.

ربع كوب كبير ماء دافئ.

نصف كوب كبير لبن سائل دافئ.