كيك ليمون وفانيليا قليل السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية، نُقدِّم لكِ طريقة تحضير حلوى شهية ذات سعرات حرارية قليلة من الليمون والفانيليا تحافظ على حميتك الغذائية.

تعرفي معنا على طريقة تحضيرها، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ثلاثة أرباع كوب زيت نباتي خالٍ من الكوليسترول.

كوب حليب زبادي خالٍ من الدسم.

كوبا دقيق.

بيضتان.

نصف كوب سكر، أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

بشر نصف ليمونة.

عصير نصف ليمونة.

مكونات الصوص

عصير ليمون مخفف بماء ومحلى قليلًا، أو نصف كوب سكر ناعم مخلوط مع ملعقتي عصير ليمون مخفف بملعقة ماء.