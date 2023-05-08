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جلاش بالمشروم والدجاج المدخن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 02:40 مساء
جلاش بالمشروم والدجاج المدخن
الجلاش بالمشروم وروستو الدجاج المدخن وصفة لذيذة تحضر بطريقة سهلة وسريعة (الإنترنت)
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الجلاش بالمشروم وروستو الدجاج المدخن وصفة لذيذة تحضر بطريقة سهلة وسريعة بالفرن من طبقات جلاش محشية بالفطر والبصل والفلفل الرومي مدخن، تعلميه معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
لفة جلاش أو رقائق عجين بوزن 500 غرام.
250 غرام فطر فريش مقطع شرائح.
125 غرام شرائح روستو دجاج أو رومي مدخن مقطعة مربعات صغيرة.
حبة مقطعة: فلفل أخضر – بصل.
كوب حليب.
½ كوب زبدة مذابة.
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
صفار بيضة.
ملعقة صغيرة ملح.
½ ملعقة صغيرة : فلفل أسود – بابريكا.

طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة ونضيف البصل والفلفل ونتركها لمدة 6 دقائق حتى تذبل المكونات، ثم نضيف الفطر ونقلب لمدة 12 دقيقة حتى تمام النضج، ثم نضيف شرائح الرومي المدخنة أو روستو الدجاج المدخن والبابريكا ونصف كمية الملح والفلفل ونقلب لمدة 7 دقائق حتى تتبخر ماء الخليط وتنضج كل المكونات.
- نفرد طبقة من الجلاش في صينية مستطيلة الشكل وندهن بالزبدة نكرر العملية حتى انتهاء نصف كمية الجلاش ثم نفرد الحشوة المحضرة فوق طبقات الجلاش ونوزعها بشكل متساٍو، ثم نفرد باقي طبقات الجلاش مع الدهن بالزبدة كل طبقة ثم نقطع إلى مربعات متساوية وفي وعاء جانبي نخلط الحليب وصفار البيضة والملح والفلفل، ثم نسكبه فوق الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها ونسكب في طبق التقديم.

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