جلاش بالمشروم والدجاج المدخن

القاهرة - بوابة الوسط

الجلاش بالمشروم وروستو الدجاج المدخن وصفة لذيذة تحضر بطريقة سهلة وسريعة بالفرن من طبقات جلاش محشية بالفطر والبصل والفلفل الرومي مدخن، تعلميه معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

لفة جلاش أو رقائق عجين بوزن 500 غرام.

250 غرام فطر فريش مقطع شرائح.

125 غرام شرائح روستو دجاج أو رومي مدخن مقطعة مربعات صغيرة.

حبة مقطعة: فلفل أخضر – بصل.

كوب حليب.

½ كوب زبدة مذابة.

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة : فلفل أسود – بابريكا.