كريب الجبنة والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط

كريب الجبنة والمعدنوس وصفة لذيذة وشهية جدا تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الدقيق والبيض والحليب والجبنة والمعدنوس في المقلاة، وتقدم على العشاء أو الفطور تعلميها معنا، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب دقيق.

كوب حليب كامل الدسم – ماء.

150 غرام جبنة بيضاء مفرومة ومفتتة.

2 بيضة.

½ باقة بقدونس مفروم ناعم.

2 ملعقة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح.