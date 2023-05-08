  • Alwasat News
Atwasat

كريب الجبنة والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 12:50 مساء
كريب الجبنة والمعدنوس
كريب الجبنة والمعدنوس وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة تعلميها معنا (الإنترنت)
alwasat radio

كريب الجبنة والمعدنوس وصفة لذيذة وشهية جدا تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الدقيق والبيض والحليب والجبنة والمعدنوس في المقلاة، وتقدم على العشاء أو الفطور تعلميها معنا، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب دقيق.
كوب حليب كامل الدسم – ماء.
150 غرام جبنة بيضاء مفرومة ومفتتة.
2 بيضة.
½ باقة بقدونس مفروم ناعم.
2 ملعقة زيت نباتي.
ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير
- نضع الدقيق في وعاء عميق ثم نضيف الماء والحليب والملح ونحرك جيدا، ثم نضيف البيض ونخلط جيدا بالمضرب اليدوي حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نضيف المعدنوس والجبنة ونخلط جيدا ثم ندهن بالفرشاة مقلاة مسطحة بالزيت النباتي ونضعها على نار متوسطة نسكب القليل من الخليط المحضر، ونحرك المقلاة في جميع الاتجاهات حتى يتوزع الخليط على كامل المقلاة، ونتركها على النار لمدة دقيقتين، ثم نقلبها على الوجه الآخر ونتركها دقيقة حتى تتحمر وتنضج تماما، ونعيد الكرة حتى انتهاء كامل الكمية ثم نسكب في طبق التقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار

«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار
مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع

فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية

غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية
«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟

«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة الأولى

تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة ...
«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!

«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!
«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين

«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين
فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية

فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
فلافل دايت
فلافل دايت
حضري الجبن الرومي في مطبخك
حضري الجبن الرومي في مطبخك
فلفل الهلابينو
فلفل الهلابينو
مسقعة الدجاج بالسماق
مسقعة الدجاج بالسماق
بيتزا السجق والجبن مع التورتيلا
بيتزا السجق والجبن مع التورتيلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي...
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين...
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل...
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين...
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر...
المزيد
جلاش بالمشروم والدجاج المدخن
جلاش بالمشروم والدجاج المدخن...
سمك القاروص بلسان العصفور
سمك القاروص بلسان العصفور...
كريب الجبنة والمعدنوس
كريب الجبنة والمعدنوس...
بيتزا السجق والجبن مع التورتيلا
بيتزا السجق والجبن مع التورتيلا...
مسقعة الدجاج بالسماق
مسقعة الدجاج بالسماق...
المزيد