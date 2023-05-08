كريب الجبنة والمعدنوس وصفة لذيذة وشهية جدا تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الدقيق والبيض والحليب والجبنة والمعدنوس في المقلاة، وتقدم على العشاء أو الفطور تعلميها معنا، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب دقيق.
كوب حليب كامل الدسم – ماء.
150 غرام جبنة بيضاء مفرومة ومفتتة.
2 بيضة.
½ باقة بقدونس مفروم ناعم.
2 ملعقة زيت نباتي.
ملعقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير
- نضع الدقيق في وعاء عميق ثم نضيف الماء والحليب والملح ونحرك جيدا، ثم نضيف البيض ونخلط جيدا بالمضرب اليدوي حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نضيف المعدنوس والجبنة ونخلط جيدا ثم ندهن بالفرشاة مقلاة مسطحة بالزيت النباتي ونضعها على نار متوسطة نسكب القليل من الخليط المحضر، ونحرك المقلاة في جميع الاتجاهات حتى يتوزع الخليط على كامل المقلاة، ونتركها على النار لمدة دقيقتين، ثم نقلبها على الوجه الآخر ونتركها دقيقة حتى تتحمر وتنضج تماما، ونعيد الكرة حتى انتهاء كامل الكمية ثم نسكب في طبق التقديم.
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