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أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 01:22 مساء
أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة
أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة، (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة عمل أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة في خطوات بسيطة لتحضريه في بيتك وللاستمتاع بطعمه اللذيذ مع أفراد أسرتك، حسب «سوبر ماما».

مقادير
2 كوب (500 مل) كريمة لباني أو كريمة خفق سائلة.
½ 1 كوب (375 مل) حليب مكثف.
½ كوب (75 جم) كاكاو.
ملعقة صغيرة (5 جم) فانيليا.
ملح.
صوص شوكولاتة للتزيين.

طريقة التحضير
في وعاء عميق، ضعي الكريمة اللباني أو كريمة الخفق واضربيها بالمضرب الكهربائي.
أضيفي الفانيليا ورشة ملح واضربي المزيج مرة أخرى.
ثم أضيفي الحليب المكثف والكاكاو واخلطي المكونات جيدًا.
ضعي الخليط في الفريزر لمدة 12 ساعة.
أخرجي الأيس كريم من الفريزر وقدميه وزينيه بصوص الشوكولاتة.

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