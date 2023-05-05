أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة عمل أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة في خطوات بسيطة لتحضريه في بيتك وللاستمتاع بطعمه اللذيذ مع أفراد أسرتك، حسب «سوبر ماما».

مقادير

2 كوب (500 مل) كريمة لباني أو كريمة خفق سائلة.

½ 1 كوب (375 مل) حليب مكثف.

½ كوب (75 جم) كاكاو.

ملعقة صغيرة (5 جم) فانيليا.

ملح.

صوص شوكولاتة للتزيين.