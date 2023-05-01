فطائر السبانخ

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير فطائر السبانخ وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 أكواب دقيق أبيض

كوب ماء دافئ

ربع كوب زيت ذرة

بيضة كبيرة

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة

ملعقة كبيرة سكر أبيض

ملعقتان صغيرتان خميرة فورية

ملعقة صغيرة ملح

الحشو

500 غرام سبانخ مفرومة

حبة كبيرة بصل مفروم

ربع كوب عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة سماق

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ربع ملعقة صغيرة شطة

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طريقة التحضير

- في بولة كبيرة أو في وعاء العجان الكهربائي نضع كوبين من الدقيق، ونضيف إليهما الحليب البودرة والسكر والملح والخميرة والزيت والبيض، ونخلط المكونات حتى تصبح رملية القوام.

- نضيف الماء إلى البولة، ونخلطها مرة أخرى ثم نضيف الدقيق إلى البولة بالتدريج مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة «لا تلتصق باليد».

- نقسم العجينة كرات صغيرة، ونرصها في صينية مسطحة مدهونة بالزيت ثم نغطي الصينية بفوطة نظيفة أو بنايلون، ونتركها في مكان دافئ لمدة 20 دقيقة وحتى تختمر ويتضاعف حجمها.

- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن الصينية بالزيت.

- نضع السبانخ في وعاء على نار متوسطة ونقلبها لمدة 5 - 7 دقائق وحتى تتشوح ثم نرفع السبانخ من على النار، ونصفيها من الماء جيدا، ثم نضعها في بولة عميقة.

- نضيف إلى بولة السبانخ البصل والزيت وعصير الليمون والسماق والملح والفلفل الأسود والشطة، ونقلبها جيدا، ثم نتركها جانبا لتبرد.

- نفرد العجينة بالنشابة على سطح صلب ومرشوش بالدقيق ثم نفرد العجينة حتى تصبح دائرة قطرها 8 سم، ونضع في منتصفها مقدار ملعقة كبيرة «ملعقة طعام» من حشوة السبانخ.

- نقفل العجينة على الحشوة على شكل مثلث بالضغط على الأطراف لتتماسك وتلتصق.

- نكرر الخطوة مع باقي العجينة والحشوة حتى تنتهي ثم نرص الفطائر متباعدة في صينية الفرن المدهونة بالزيت، ثم نغطيها بفوطة نظيفة ونتركها لمدة 15 دقيقة لترتاح.

- ندخل صينية الفطائر الفرن لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الغامق تخرج من الفرن، وتترك لتهدأ قليلا وتصبح جاهزة للتقديم.

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