  • Alwasat News
Atwasat

طريقة تحضير الزبيب في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 02:52 مساء
طريقة تحضير الزبيب في المنزل
الزبيب من المكونات الاساسية في المنزل تعرفي معنا على طريقة تحضيره (الإنترنت)
alwasat radio

الزبيب او العنب المجفف من المواد الاساسية في كل منزل و يعتبر العنب الأبيض من أفضل الأنواع المستخدمة في صناعة الزبيب لأنه يمتاز بقشرته الرقيقة واحتوائه على نسبة عالية من السكر يتم تجفيف العنب في الشمس بطريقة خاصة ليصبح زبيباً تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
عنب ابيض خالي البذور
ماء مغلي
قطعة قماش
عصير الزبيب في 3 خطوات

طريقة التحضير
- نغلي الماء في قدر ثم نضيف حبات العنب نترك العنب يغلي في الماء لدقيقتين ثم نضع قطعة القماش على صينية ثم نضيف عليها العنب بعد أن نصفيه من الماء
نترك العنب يتجفف في الشمس من يومين الى ثلاثة
وبهذا يكون الزبيب جاهزا للاستخدام.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - القروض!

كاريكاتير خيري - القروض!
ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما

ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما
انتخابات رئاسية في تركيا تأخذ طابع استفتاء على حكم إردوغان

انتخابات رئاسية في تركيا تأخذ طابع استفتاء على حكم إردوغان
مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية

مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية
«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني

«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني
السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء

الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حلى فريرو روشيه
حلى فريرو روشيه
سلطة الأرز والتونة
سلطة الأرز والتونة
معمول بالفستق
معمول بالفستق
بسكويت الحليب بالزبدة
بسكويت الحليب بالزبدة
لحم بالجمبري من المطبخ الأمريكي
لحم بالجمبري من المطبخ الأمريكي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حمص بالصلصة وخبزة محشية على مائدة رمضان في اليوم العشرين
حمص بالصلصة وخبزة محشية على مائدة رمضان في اليوم العشرين...
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين...
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل...
طباهج وأرز بالبشاميل على مائدة رمضان في اليوم الواحد والعشرين
طباهج وأرز بالبشاميل على مائدة رمضان في اليوم الواحد ......
دجاج بالليمون وكيك عسل على مائدة رمضان في اليوم التاسع عشر
دجاج بالليمون وكيك عسل على مائدة رمضان في اليوم التاسع عشر...
المزيد
طريقة تحضير الزبيب في المنزل
طريقة تحضير الزبيب في المنزل...
جلاش بالكبدة والفلفل الأخضر
جلاش بالكبدة والفلفل الأخضر...
برازق بالسمسم والفستق
برازق بالسمسم والفستق...
لحم بالجمبري من المطبخ الأمريكي
لحم بالجمبري من المطبخ الأمريكي...
بسكويت الحليب بالزبدة
بسكويت الحليب بالزبدة...
المزيد