طريقة تحضير الزبيب في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط

الزبيب او العنب المجفف من المواد الاساسية في كل منزل و يعتبر العنب الأبيض من أفضل الأنواع المستخدمة في صناعة الزبيب لأنه يمتاز بقشرته الرقيقة واحتوائه على نسبة عالية من السكر يتم تجفيف العنب في الشمس بطريقة خاصة ليصبح زبيباً تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

عنب ابيض خالي البذور

ماء مغلي

قطعة قماش

عصير الزبيب في 3 خطوات