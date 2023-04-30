طريقة تحضير الزبيب في المنزل...

الزبيب او العنب المجفف من المواد الاساسية في كل منزل و يعتبر العنب الأبيض من أفضل الأنواع المستخدمة في صناعة الزبيب لأنه يمتاز بقشرته الرقيقة واحتوائه على نسبة عالية من السكر يتم تجفيف العنب في الشمس بطريقة خاصة ليصبح زبيباً تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
عنب ابيض خالي البذور
ماء مغلي
قطعة قماش
عصير الزبيب في 3 خطوات
طريقة التحضير
- نغلي الماء في قدر ثم نضيف حبات العنب نترك العنب يغلي في الماء لدقيقتين ثم نضع قطعة القماش على صينية ثم نضيف عليها العنب بعد أن نصفيه من الماء
نترك العنب يتجفف في الشمس من يومين الى ثلاثة
وبهذا يكون الزبيب جاهزا للاستخدام.
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