القلاية.. أكلة شهية على مائدة العيد

القاهرة - بوابة الوسط

تصنف القلاية ضمن أشهر الأكلات الليبية ويكثر تقديمها في الأعياد والمناسبات، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها في مطبخك وفقًا لكتاب «ماء وملح على أضواء المطبخ الليبي» لمحمد ونجاة المغيربي الصادر عن دار «الفرجاني».

المكونات:

كيلو لحم.

كيلو كبد.

ثلاثة أعواد قرنفل.

كوبا زيت.

كوب سمن.

قليل من الملح والفلفل الأحمر.