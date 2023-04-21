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القلاية.. أكلة شهية على مائدة العيد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 12:00 مساء
القلاية.. أكلة شهية على مائدة العيد
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تصنف القلاية ضمن أشهر الأكلات الليبية ويكثر تقديمها في الأعياد والمناسبات، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها في مطبخك وفقًا لكتاب «ماء وملح على أضواء المطبخ الليبي» لمحمد ونجاة المغيربي الصادر عن دار «الفرجاني».

المكونات: 
كيلو لحم.
كيلو كبد.
ثلاثة أعواد قرنفل.
كوبا زيت.
كوب سمن.
قليل من الملح والفلفل الأحمر.

طريقة التحضير:
يقطع اللحم والكبد إلى مكعبات ثم يغسل ويترك بمصفاة حتى يجرى التخلص من الماء تماما، ثم تنقل إلى وعاء وتوضع على النار بعد أن نضيف إليها القليل من الملح وثلاثة أو أربعة أعواد قرنفل، ويترك على النار حتى ينضج اللحم فنضيف كوبي زيت وكوبي سمن مع القليل من الفلفل الأحمر، ويقلب على النار حتى تنضج ويتم التخلص من الماء.

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