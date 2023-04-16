بيتي فور ودجاج بانية على مائدة اليوم الخامس والعشرين

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ مجموعة من الوجبات الشهية، والتي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الخامس والعشرين من أيام شهر رمضان.

سلطة خضراء بالزيتون

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل سلطة خضراء بالجبنة والزيتون، إنها سهلة وصحية ولذيذة، وفق وصفة «شملولة».

المكونات

2 ثمرة طماطم مقطعة

2 ثمرة خيار شرائح

ثمرة بصل شرائح

ثمرة فلفل رومي شرائح

كوب جبنة فيتا مكعبات

نصف كوب زيتون أسود

عصير ليمونة

زيت زيتون

رشة زعتر.

طريقة التحضير

- توضع الطماطم في بولة، ويضاف إليها البصل والفلفل والخيار والزيتون، وتخلط جيدًا.

- يضاف إليها الزيت وعصير الليمون والزعتر، وتخلط مرة أخرى.

- توضع الجبنة، وتخلط بحرص حتى لا تتفتت.

- توضع في الطبق، وتقدم مع الوجبات المختلفة.

دجاج بانية بالجبن

نقدم إليكِ في خطوات بسيطة وسريعة طريقة جديدة لتحضير سكالوب الدجاج الشهي مع الجبن لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

حبتان من البيض

1/2 كوب دقيق

كوبان من البقسماط

3 قطع فيليه دجاج

ملعقة صغيرة بهار دجاج

1/2 ملعقة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 أعواد بصل أخضر مفروم

3 فصوص ثوم مهروس

عودان من الكرفس المفروم ناعم

4 حبات طماطم مقشر مفروم ناعم

ملعقتان كبيرتان معجون طماطم

ملعقتان صغيرتان أوريجانو

ملعقتان صغيرتان ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوبان من الماء

موزاريلا

طريقة التحضير

- في مقلاة سخني الزيت وضيفي البصل، الكرفس والثوم، قلبي الخليط لبضع دقائق ليتشوح ويكتسب نكهة طيبة، ضيفي الطماطم، معجون الطماطم، الأوريجانو، الملح والفلفل الأسود، قلبي المكونات مع بعضها ثم ضيفي المرق أو الماء، غطي المقلاة واتركيها على النار لبضع دقائق لتتسبك تمامًا. يمكنك إضافة بعض أوراق الروزميري للحصول على صلصة بنكهة طيبة.

- في طبق ضعي الدقيق، ثم ضيفي بعض البهار، اتركيه جانبًا وفي طبق آخر ضعي البيض وبعض الفلفل، اخفقيه قليلًا واتركيه جانباً.

- في طبق ضعي البقسماط مع الأوريجانو.

- ضعي قطعة من الفيليه في الدقيق ليتغطى بطبقة خفيفة ثم في البيض ثم في البقسماط وسخني الزيت في مقلاة واسعة.

- ضعي فيليه الدجاج في الزيت وانتظري لبضع دقائق ثم قلبيه على الجانب الآخر لينضج.

- ضعي الفيليه فوق الصلصة، غطي المقلاة واتركيها لبضع دقائق لتتشرب بالصلصة.

- قطعي الجبن المرغوب به إلى شرائح رقيقة، ضعيها فوق الفيليه وضعي الغطاء ثم اتركيه لبضع ثوانٍ إلى أن يذوب الجبن ويصبح جاهزًا للتقديم.

معكرونة بالصلصة

نقدم إلى محبي المعكرونة والأكلات الإيطالية هذه الوصفة السهلة لتحضير المعكرونة بالصلصة الحمراء.

المكونات

معكرونة بيني

3 ملاعق صغيرة أوريغانو

3 ثوم مفروم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

2 ملعقة صغيرة خلّ

رشة ملح

رشة فلفل أسود مطحون

2 ملعقة زيت نباتي

طماطم معلبة

ملعقة صغيرة زعتر

طريقة التحضير

- سخّني الزيت في قدر على النار ثمّ أضيفي الأوريغانو، الزعتر، الثوم والفلفل الأحمر الحار.

- قلّبي المكونات ثمّ أضيفي علبة الطماطم.

- أزيلي غطاء القدر واتركي المكونات تغلي ثم حرّكي المكونات بملعقة كبيرة.

- نكّهي بالملح والفلفل الأسود المطحون والخل.

- أسلقي المعكرونة في قدر من الماء المملّح حسب التعليمات الموجودة على عبوتها.

- أضيفي بعدها الباستا إلى قدر الصلصة، قلّبي المكونات معًا لدقيقتين ثمّ قدّمي الطبق ساخنًا.

بيتي فور اللوز

يعرف البيتي فور باللوز بأنه من الحلويات السهلة، التي لا تحتاج لمكونات كثيرة، وطعمها لذيذ، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

300 غرام لوز مقشر ومطحون.

300 غرام سكر بودرة.

4 بياض بيض.

3 ملاعق صغيرة ماء ورد.

لوز حب للزينة.