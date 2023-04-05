فتة شاورما وورقة لحمة على مائدتك اليوم الرابع عشر من رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم الرابع عشر من الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

حساء حمص

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء الحمص مع الثوم لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كوبان حمص

حبة بصل مفروم خشن

حبتان طماطم مكعبات

معلقة صغيرة ثوم مفروم

ملح

كمون

رشة زعتر

زيت

ماء.

طريقة التحضير

- يغسل الحمص جيدًا، وينقع في الماء ليلة كاملة.

- يوضع الزيت في وعاء على النار، ويضاف إليه البصل ويقلب البصل حتى يذبل، ثم يضاف إليه الثوم، ويقلب حتى يصفر.

- تضاف الطماطم، ويقلب مرة أخرى، ثم يوضع الحمص.

- تقلب جميع المكونات جيدًا، ثم يضاف الماء وتترك على النار حتى تنضج، ثم تتبل بالملح والكمون حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

فتة شاروما دجاج

فتة الشاورما من أشهى الوجبات وأطيبها، نقدم إليك اليوم طريقة سهلة لتحضيرها في مطبخك تعرفي إليها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

½ كيلو صدور دجاج

½ كيلو أوراك دجاج مخلية

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

فص ثوم مفروم

¼ كووب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم كاتشاب

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة كسبرة جافة

ملعقة كبيرة بابريكا

كوب زبادي مضاف عليه رشة بصل بودرة ورشة قرفة

لصوص فتة الشاورما

2 كوب حليب زبادي

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة طحينة خام

رشة ملح وفلفل أسود

حزمة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة سماق للتقديم

حبة بصل مفروم للتقديم

خبز شامي مقطع مكعبات ومحمص

بطاطا محمرة. خيار مخلل للتقديم

طريقة التحضير

- نقطع الدجاج ونضيف الحليب الزبادي والتوابل، وفي طاسة على النار نشوح الدجاج ونتركه جانبًا.

- فى وعاء كبير نضع كل مكونات تتبيلة الدجاج ونخلطها جيدًا معًا ثم نضع الدجاج المقطع شرائح ويفضل نتركها ساعتين على الأقل في التتبيلة.

- وفى طاسة على النار نضع الشاورما حتى تمام النضج ونرفعها من على النار.

- وفى وعاء متوسط نخلط كل مكونات الصوص لنحصل على قوام متماسك.

- فى طبق التقديم نضع الخبز المحمص ثم الشاورما.

- ونضع الصوص عند التقديم ونزين برشة السماق والبصل المفروم وتصبح جاهزة للتقديم.

ورقة لحمة

ورقة اللحمة من الوصفات اللذيذة المستمدة من المطبخ الشرقي، وهي غنية بالبروتينات المغذية للجسم، لذلك نقدم لكِ طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

1/2 كيلو لحمة موزة أو بتلو

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح سميكة

فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات كبيرة

حبتان من الجزر تقطعان مكعبات كبيرة

ثمرتان من الكوسا تقطعان مكعبات كبيرة

ثمرتان من البطاطا تقطعان مكعبات كبيرة

زيت ذرة أوعباد شمس

ملح

1/4 ملعقة بودرة ثوم

كوب مرقة / ماء

ملعقة صلصة طماطم فلفل أسود مطحون بهارات لحم.

طريقة التحضير

- اغسلي الخضروات جيدًا في البداية وقومي بتقطيعها بالشكل المطلوب.

- ادمجي الخضروات معًا وتبليها بالملح والفلفل الأسود.

- قطعي اللحمة إلى مكعبات متوسطة الحجم وتبيلها بالفلفل والملح والبهارات ورشة ثوم بودرة وضعيها مع الخضروات ثم أضيفي ملعقة صلصة الطماطم وقلبي المزيج لتختلط التوابل.

- احضري ورق ألومنيوم فويل ثم بطني صينية فرن به، ادهني الورقة بالزيت ثم ضعي بداخلها اللحم والخضار ثم أغلقي ورقة الفويل بشكل محكم، ثم اصنعي ثقبًا يسمح بخروج البخار من الورقة.

- يمكنك إضافة قليل من المرقة أو الماء حول ورقة الفويل في الصينية للمساعدة على النضج.

- ادخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة مرتفعة (نحو 200 درجة) لمدة نصف الساعة ثم قللي الحرارة بعد ذلك لربع ساعة أو حتى تنضج تمامًا و تصبح جاهزة للتقـديم.

ليزي كيك

الليزي كيك من الحلويات الشهية وسهلة التحضير ويقبل عليها الجميع، تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها دون فرن، وفق موقع «احكي».

المكونات

1/4 كوب سكر أبيض

2 ملعقة فانيليا

4 صفار بيضة

250 غرام زبدة

10 ملاعق قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه)

2 كيس بسكويت

كوب ماء ساخن

3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة

200 غرام شوكولاتة دارك

5 حبات فراولة فريش

طريقة التحضير

- احضري بولة وذوبي القهوة سريعة التحضير في كوب من الماء الساخن وقلبي من أجل الذوبان.

- احضري وعاءً مملوءً بالماء لمنتصفه وضعيه على النار، ثم ضعي بولة أخرى فوقها لتصبح حمامًا مائيًا، لكن انتبهي ألا تلمس البولة سطح الماء.

- ذوبي الزبد والسكر وقلبي حتى يذوب الزبد والسكر، ثم ضعي الشوكولاتة الداكنة لتذوب هي الأخرى، وارفعي الوعاء من على النار ثم ضعي صفار البيض والفانيليا وقلبي وذلك حتى لا يتم طهو البيض.

- قلبي للحصول على قوام كريمي سميك وناعم ومتجانس، أحضري قالبًا مستطيلًا وضعي به ورق زبدة، ثم ضعي طبقة من الحشو داخله.

- غطسي حبات البسكويت في القهوة سريعة الذوبان وضعي طبقة منها فوق الحشو، كرري عملية وضع الحشو والبسكويت بالتبادل حتى انتهاء كمية الخليط والبسكويت.

- ضعي القالب في الثلاجة لمدة 24 ساعة ليتماسك، قدميه مع رشة من الكاكاو البودرة، وقطعي الفراولة الطازجة على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

حساء حمص (الإنترنت)

ورقة لحمة (الإنترنت)

فتة شاورما (الإنترنت)

ليزي كيك (الإنترنت)