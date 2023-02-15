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بان كيك بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 03:25 مساء
بان كيك بالجبن
حضري بان كيك بالجبن بخطوات سهلة ومكونات بسيطة (الإنترنت)
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حضري بان كيك بالجبن بخطوات سهلة ومكونات بسيطة وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
كوب ونصف كوب حليب
رشة سكر
نصف كوب جبنة بيضاء
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 بيضة
ملح وفلفل.

طريقة التحضير
- يوضع الحليب في الخلاط، ويضاف إليه الجبنة والبيض والزيت، ويضرب جيدا.
- يضاف الملح والسكر والبيكينج باودر والدقيق والفلفل الأسود، ويضرب مرة أخرى حتى يتجانس ونحصل على خليط شبه سائل.
- يوضع الزيت في مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار حتى يسخن ويصب الخليط في المقلاة، ليكون أقراصًا متوسطة الحجم.
- يقلب على الجانبين حتى يحمر، وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية ويصبح جاهزا للتقديم.

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