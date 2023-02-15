بان كيك بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

حضري بان كيك بالجبن بخطوات سهلة ومكونات بسيطة وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

كوب ونصف كوب حليب

رشة سكر

نصف كوب جبنة بيضاء

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 بيضة

ملح وفلفل.