صدور الدجاج بالليمون والثوم

القاهرة - بوابة الوسط

تختلف أذواق الناس في نكهات الطعام، خاصة الدجاج، فالبعض يحبه بتتبيلة معينة مشويا، أو مقليا، والبعض الآخر يفضل تناوله بالطرق التقليدية أو مسلوقا.

إليكم واحدة من طرق تحضير صدور الدجاج وذلك بتتبيله مع الليمون والثوم الذي يُقدَّم عادة مع بعض أنواع الخضار، كالجزر أو مع البطاطا المقلية، وبعض المقبلات، وفق «موضوع».

المكونات :

كيلو من صدور الدجاج

ست ملاعق صغيرة من الزيت النباتي

ست ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل حلو (بابريكا)

سبعة فصوص من الثوم المهروس

رشة من الملح

نصف كوب من عصير الليمون للصلصة

ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المطحون