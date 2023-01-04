اصنعي الزبيب في المنزل كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط

الزبيب أو العنب المجفف من مونة البيت الأساسية وله فوائد غذائية عديدة، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيره في البيت كالمحترفات بدلًا من شرائه من المتاجر، ويعتبر العنب الأبيض من أفضل الأنواع المستخدمة في صناعة الزبيب، لأنه يمتاز بقشرته الرقيقة واحتوائه على نسبة عالية من السكر.

يتم تجفيف العنب في الشمس بطريقة خاصة ليصبح زبيبا تعلمي الخطوات معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

عنب أبيض خالٍ من البذور

ماء مغلي

قطعة قماش