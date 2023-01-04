  • Alwasat News
Atwasat

مقلوبة حمص

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 01:56 مساء
مقلوبة حمص
طريقة جديدة لتحضيرالمقلوبة بالحمص بدلا من الباذنجان (الإنترنت)
alwasat radio

مقلوبة بالحمص وصفة لذيذة وشهية جدا تحضّر بنفس طريقة مقلوبة الباذنجان، ولكن نستخدم الحمص بدلا منه، الوصفة سهلة التحضير من مكونات متوفرة تقدم كطبق رئيسي للغداء تعرفي على الطريقة معنا، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
600 غرام لحمة مقطعة لقطع متوسطة ومسلوقة
300 غرام حمص منقوع ومسلوق نصف استواء
2 كوب أرز مصري مغسول ومنقوع
2 كوب مرق اللحم الساخن
حبة بصل مقطعة جوانح
2 ملعقة كبيرة لكل من السمن والزيت النباتي ومكسرات لتزيين
½ ملعقة صغيرة لكل من الملح والكركم
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير
- نضع الزيت والسمن في وعاء غير قابل للالتصاق وعلى نار متوسطة نضيف اللحم المسلوق والبصل.
- نشوحه لمدة 10 دقائق ومن ثم نضيف طبقة من الحمص وفوقها الأرز المغسول والمنقوع والملح والفلفل والكركم، وأخيراً نضيف مرق اللحم الساخن .
- نحكم إغلاق الغطاء ونترك المقلوبة على النار المتوسطة لمدة 7 دقائق ثم نخفض النار، ونترك المقلوبة لمدة20 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما، نرفعها من على النار ونقلبها في وعاء التقديم، ثم نزين بالمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر

أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022

أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار

العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار
تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%

تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%
كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا

كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا
أسطورة بيليه والجمال الصامت

أسطورة بيليه والجمال الصامت
النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون دينار

النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون ...
خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين

خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين
نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو

نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حضري السجق المشوي
حضري السجق المشوي
هريسة بالحليب وجوز الهند
هريسة بالحليب وجوز الهند
كريب نوتيلا بالشوكولاتة والمكسرات
كريب نوتيلا بالشوكولاتة والمكسرات
مقلوبة حمص
مقلوبة حمص
طاجن لسان عصفور باللحم
طاجن لسان عصفور باللحم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«حلوى الملك» الأبرز على مائدة عيد الميلاد بالبرتغال
«حلوى الملك» الأبرز على مائدة عيد الميلاد بالبرتغال...
دجاج مشوي بالبرتقال
دجاج مشوي بالبرتقال...
العجة التونسية
العجة التونسية...
حساء الثوم من المطبخ الإيطالي
حساء الثوم من المطبخ الإيطالي...
خبز الثوم بالجبن والفلفل
خبز الثوم بالجبن والفلفل...
المزيد
معكرونة بالسمك الفيليه والمشروم
معكرونة بالسمك الفيليه والمشروم...
اصنعي الزبيب في المنزل كالمحترفات
اصنعي الزبيب في المنزل كالمحترفات...
أدخلي الصبار في روتين العناية بشعرك
أدخلي الصبار في روتين العناية بشعرك...
طاجن لسان عصفور باللحم
طاجن لسان عصفور باللحم...
مقلوبة حمص
مقلوبة حمص...
المزيد