مقلوبة حمص

القاهرة - بوابة الوسط

مقلوبة بالحمص وصفة لذيذة وشهية جدا تحضّر بنفس طريقة مقلوبة الباذنجان، ولكن نستخدم الحمص بدلا منه، الوصفة سهلة التحضير من مكونات متوفرة تقدم كطبق رئيسي للغداء تعرفي على الطريقة معنا، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

600 غرام لحمة مقطعة لقطع متوسطة ومسلوقة

300 غرام حمص منقوع ومسلوق نصف استواء

2 كوب أرز مصري مغسول ومنقوع

2 كوب مرق اللحم الساخن

حبة بصل مقطعة جوانح

2 ملعقة كبيرة لكل من السمن والزيت النباتي ومكسرات لتزيين

½ ملعقة صغيرة لكل من الملح والكركم

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود