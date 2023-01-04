مقلوبة حمص...

مقلوبة بالحمص وصفة لذيذة وشهية جدا تحضّر بنفس طريقة مقلوبة الباذنجان، ولكن نستخدم الحمص بدلا منه، الوصفة سهلة التحضير من مكونات متوفرة تقدم كطبق رئيسي للغداء تعرفي على الطريقة معنا، وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
600 غرام لحمة مقطعة لقطع متوسطة ومسلوقة
300 غرام حمص منقوع ومسلوق نصف استواء
2 كوب أرز مصري مغسول ومنقوع
2 كوب مرق اللحم الساخن
حبة بصل مقطعة جوانح
2 ملعقة كبيرة لكل من السمن والزيت النباتي ومكسرات لتزيين
½ ملعقة صغيرة لكل من الملح والكركم
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة التحضير
- نضع الزيت والسمن في وعاء غير قابل للالتصاق وعلى نار متوسطة نضيف اللحم المسلوق والبصل.
- نشوحه لمدة 10 دقائق ومن ثم نضيف طبقة من الحمص وفوقها الأرز المغسول والمنقوع والملح والفلفل والكركم، وأخيراً نضيف مرق اللحم الساخن .
- نحكم إغلاق الغطاء ونترك المقلوبة على النار المتوسطة لمدة 7 دقائق ثم نخفض النار، ونترك المقلوبة لمدة20 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما، نرفعها من على النار ونقلبها في وعاء التقديم، ثم نزين بالمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.
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