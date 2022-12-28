خبز الثوم بالجبن والفلفل وصفة سهلة ويمكن إعداده في خمس دقائق فقط وهو شهي جدًا على الإفطار أو كوجبة خفيفة مساءً، تعرفي معنا على طريقة تحضيره وفقا لموقع «شهية».
المكونات
4 شرائح خبز توست
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
2 فص ثوم مهروس
½ كوب برش موزاريلا
½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر حار
طريقة التحضير
- نذيب الزبدة ونضيف لها الثوم ثم نغمس خبز التوست بالزبدة من الطرفين.
- نضع برش الموزاريلا في وعاء ثم نغطي شرائح التوست من الطرفين ثم نرش رقائق الفلفل الأحمر الحار فوقها.
- نحمي الفرن لدرجة حرارة 200 C ثم نضع التوست في الفرن ونحمصه لمدة 5 دقائق حتى يصبح مقرمشًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
تعليقات