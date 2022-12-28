خبز الثوم بالجبن والفلفل

القاهرة - بوابة الوسط

خبز الثوم بالجبن والفلفل وصفة سهلة ويمكن إعداده في خمس دقائق فقط وهو شهي جدًا على الإفطار أو كوجبة خفيفة مساءً، تعرفي معنا على طريقة تحضيره وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 شرائح خبز توست

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

2 فص ثوم مهروس

½ كوب برش موزاريلا

½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر حار