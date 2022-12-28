جلاش بالجبن والبسطرمة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الجلاش الشهي مع البسطرمة والجبن لتعديه في مطبخك، وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

لفة جلاش

1/2 كوب زبدة مذابة

1/4 كيلو بسطرمة مقطعة

كوب جبن رومي مبشور

2 ثمرة فلفل أخضر، مقطعتان

1/2 كوب زيتون أسود شرائح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل حار مقطع

بيضة

1/4 كوب حليب

فلفل أسود مطحون