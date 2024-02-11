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ألكسندر ستاب يفوز بانتخابات الرئاسة في فنلندا بعد هزيمتة هافيستو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 09:56 مساء
ألكسندر ستاب يفوز بانتخابات الرئاسة في فنلندا بعد هزيمتة هافيستو
ألكسندر ستاب رئيس فنلندا المنتخب. (الإنترنت)
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فاز رئيس الوزراء الفنلندي السابق المحافظ ألكسندر ستاب في الانتخابات الرئاسية الأحد بعد إقرار خصمه وزير الخارجية السابق بيكا هافيستو بهزيمته في اانتخابات اتسمت بأهمية خاصة بعد انضمام البلد إلى الحلف الأطلسي.

وقال هافيستو عبر التلفزيون الرسمي متوجها إلى ستاب «تهانيّ لرئيس فنلندا الثالث عشر»، فيما أشارت النتائج بعد فرز 96% من الأصوات إلى فوز ستاب بـ51.7% من الأصوات، وفق «فرانس برس».

بدأ الناخبون في فنلندا الإدلاء بأصواتهم اليوم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، للاختيار بين المرشحين رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستاب، ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو، لتولي منصب بات يحظى بأهمية إضافية بعد انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي.

انضمام  هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي
ودعي نحو 4.3 مليون شخص للاختيار بين المحافظ ستاب، الذي تصدر الدورة الأولى التي أجريت في 28 يناير الماضي بنيله 27.2% من الأصوات، وهافيستو المنضوي في حزب الخضر لكن يخوض الانتخابات كمرشح مستقل، وكان قد حصل على 25.8% الشهر الماضي.

وانضمت هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي، في خطوة أثارت استياء روسيا التي لوحت باتخاذ «إجراءات مضادة».

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