السويد تعلق على موافقة برلمان تركيا بشأن انضمامها لحلف «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

رحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الثلاثاء، بمصادقة البرلمان التركي على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أكثر من عام من التأخير.

وكتب كريسترسون على موقع «إكس»: «اليوم نحن على بعد خطوة واحدة من أن نصبح عضوًا كاملاً في الناتو». ووصف «بالإيجابي تصويت البرلمان التركي لصالح انضمام السويد إلى الناتو»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، صادق البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في عملية تأخرت عاما ونيّف وعرقلت جهودا غربية لإبداء حزم إزاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.