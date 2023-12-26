البحرية الهندية تعزز وجودها في بحر العرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت البحرية الهندية نشر ثلاث سفن حربية وطائرة استطلاع في بحر العرب «للمحافظة على وجود رادع»، بعد سلسلة من الهجمات استهدفت سفنا تجارية.

وأوضح بيان للبحرية الهندية، نشر ليل الاثنين الثلاثاء، أن ثلاث مدمرات فضلا عن طائرة دورية بحرية من طراز «بي 8 أي»، أرسلت إلى المنطقة ردا على «موجة هجمات في الفترة الأخيرة في بحر العرب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأصيبت ناقلة مواد كيميائية السبت قبالة سواحل الهند في هجوم شنته مسيّرة ادعت الولايات المتحدة أنها انطلقت من إيران،، في حين تنفي طهران أن تكون ضالعة في الحادث.

ويأتى هذا الحادث بعد سلسلة هجمات بمسيّرات وصواريخ في الأسابيع الأخيرة في البحر الأحمر، شنها الحوثيون المدعومون من إيران، دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة ورفضا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وكانت السفينة المستهدفة «إم في شيم بلوتو»، التي ترفع علم ليبيريا لكنها ملك شركة يابانية، راسية الاثنين قبالة مرفأ بومباي في غرب الهند.

مدمرة قادرة على إطلاق صواريخ

وقالت البحرية الهندية «تحليل منطقة الهجوم والشظايا على متن السفينة يشير إلى هجوم بمسيّرة»، مضيفة أن الأمر «بحاجة إلى تحليل أعمق».

ودفعت هذه الهجمات التي يشنّها الحوثيون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كبريات شركات الشحن في العالم إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب القارة الإفريقية، على الرّغم من ارتفاع تكاليف هذه الرحلات الطويلة.

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وعززت الهند أيضا جهودها في إطار مكافحة أعمال القرصنة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، حيث استهدفت سفينة ترفع علم مالطا بهجوم في سبتمبر.

وأرسلت نيودلهي مدمرة قادرة على إطلاق صواريخ إلى المنطقة «لتعزيز جهودها لمكافحة القرصنة في خليج عدن» على ما أوضحت البحرية.



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