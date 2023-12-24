البنتاغون: الطائرة المسيّرة التي هاجمت سفينة قبالة سواحل الهند أُطلقت من إيران

القاهرة - بوابة الوسط

ادعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الناقلة التي تعرضت إلى هجوم السبت قبالة سواحل الهند، جرى استهدافها «بطائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقت من إيران».

وأضافت «البنتاغون»، في بيان، أن الهجوم وقع حوالى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ) ولم يسفر عن وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لشركة يابانية، بحسب وكالة «فرانس برس».

- حريق في سفينة «مرتبطة بإسرائيل» بالمحيط الهندي بعد هجوم بطائرة مسيّرة

والسبت، تعرضت سفينة تجارية ترفع علم ليبيريا، ولها علاقة بالاحتلال الإسرائيلي، لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي، على مسافة 200 ميل بحري جنوب غرب سواحل الهند، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة، وجرى إخماده من دون أن يتسبب في سقوط ضحايا.

وأشارت شركة «أمبري» للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا، لكنها مرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أنها «توقفت في السعودية، وكانت متجهة إلى الهند».

يأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات شنّها الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران على سفن تجارية في البحر الأحمر، على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.