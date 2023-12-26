مقتل 8 أكراد في غارات تركية على مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، في وقت متأخر من الإثنين، إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في غارات جوية تركية على مناطق خاضعة لسيطرتها في سورية منذ 23 ديسمبر الحالي.

وجاء في بيان أصدرته القوات المدعومة من الولايات المتحدة «نتيجة هذه الهجمات المستمرة منذ يومين؛ استشهد ثمانية من أبناء شعبنا الوطني، كما جرح 18 آخرون»، بحسب وكالة «رويترز».

ونفت قوات سوريا الديمقراطية مزاعم تركية بمقتل عدد من مقاتليها في الهجمات.، قائلة «لم نفقد أيا من مقاتلينا. ولا يوجد لدينا مقاتلون في المناطق التي تتعرض للهجمات، ومن تم استهدافه وتعرضَ للهجمات هو شعبنا».

لا تعليق تركي حتى الآن

ولم يرد على الفور تعليق من تركيا على بيان قوات سوريا الديمقراطية، فيما تعتبر أنقرة القوات الكردية منظمات إرهابية.

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وقوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتضم مقاتلين عرب، شريك رئيسي في تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتسيطر القوات على ربع مساحة سوريا في منطقة بها حقول نفط وينتشر فيها نحو 900 جندي أمريكي.